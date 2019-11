Het allereerste Zangfietspad van Noord-Nederland ligt in Norg!

NORG – Een primeur in Norg, alwaar afgelopen zaterdag het allereerste Zangfietspad werd geopend. Het fietspad wordt aangeduid met een bord waarop staat dat men hier officieel mag meezingen op de fiets. Wethouder Alex Wekema opende het pad. Daarnaast was er een optreden van De Brinkzangers, waren er leerlingen van OBS de Hekakker aanwezig en wisten ook andere belangstellenden de weg naar Norg te vinden. De leerlingen zongen – samen met De Brinkzangers – het welbekende ‘Op Fietse’ van Daniël Lohues. Daarbij werden ze begeleid door Jan Dijk die speciaal voor deze gelegenheid een bijzondere tekst op de melodie schreef. Het fietspad bevindt zich tussen de Donderseweg en Natuurplaats Noordsche Veld. Genoeg reden om binnenkort eens over het pad de natuur in te fietsen.