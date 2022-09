LEEK – Voor het 2e jaar heeft de Rotary Roden-Leek zaterdag 10 september een boottocht voor 32 mantelzorgers, waaronder 12 jonge mantelzorgers verzorgd. De zorg voor hun partner, kind of ouder was geregeld, zodat zij onbezorgd konden genieten van de rust, het water, het eten en elkaar. De mantelzorgers stonden deze dag in het zonnetje. Voor hen een welverdiend dagje uit