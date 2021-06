Versperringen in Natuurschoonbos wekken ergernis

RODEN – Gerard van Os uit Roden is het zat. Al twee jaar lang gaat hij regelmatig in zijn scootmobiel met hond Joep op pad. Tijdens deze ritjes gaat hij graag naar het Natuurschoonbos tussen de Maatlanen en Nietap, maar zijn plezier wordt regelmatig vergald doordat takken en stammetjes de weg versperren. ‘Het begon met drie stammetjes, maar het worden steeds meer,’ aldus Van Os. Vanwege het terugkerende karakter van de versperringen heeft Van Os de indruk dat het om mensenwerk gaat. Het liefst zou hij in gesprek gaan, maar hij heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor de obstructies. Daarom schakelde hij De Krant in: ‘Ik ben er nu echt flauw van.’

Van Os heeft Multiple Sclerose (MS) en is daardoor voor langere afstanden afhankelijk van een rolstoel of scootmobiel. Door de versperringen komt zijn zelfstandigheid in het geding. Kleine stammetjes kan Van Os nog wel weghalen met één hand, waarbij hij met zijn andere hand steunt op de scootmobiel, maar de stammen worden steeds groter. ‘Laatst ging ik via het vlonderpad, waarna ik op het pad daarna een enorme stam tegenkwam.’ Gelukkig kon een voorbijganger hem helpen, zodat hij zijn weg kon vervolgen. Zijn helper liep met hem mee om hem verder op weg te helpen: ‘Er lagen wel tien stammen op het pad.’ Zo zijn er meer mensen die Van Os helpen. ‘Mensen ruimen de stammen al op voor mij, omdat ze weten dat ik vaak met de scootmobiel het bos in ga. Het prettige is dat we zo in het bos zijn en de hond er mooi los kan lopen.’

Ook de mensen die Van Os spreekt in het bos weten niet wie verantwoordelijk is voor de versperringen, maar het vermoeden bestaat dat het om iemand gaat die mountainbikers wil tegenhouden. ‘Eerder sloot Stichting Natuurschoon ook wel eens paden af, maar dan hing er altijd een lint met een briefje erbij,’ aldus Van Os. ‘Dat is nu niet het geval.’

Hij hoopt dat mensen door zijn verhaal bewust worden van de beperkingen die dergelijke versperringen voor veel mensen opleveren. Het liefst zou hij dan ook in contact komen met degene die verantwoordelijk is voor de versperringen. ‘Ik hoop dat we elkaar eens tegenkomen,’ zegt Van Os. ‘Zodat we een gesprek kunnen voeren en ik kan uitleggen waarom dit zo lastig is. Ik denk echt niet dat dit met kwade bedoelingen is gedaan,’ zegt Van Os. ‘Iemand die goed ter been is stapt er zo overheen, maar voor mensen in een scootmobiel is het erg lastig, net als voor mensen met kinderwagens of kindertjes op kleine fietsjes. Dat hebben veel mensen waarschijnlijk niet eens door.’

Voorzitter Tjerk Vonck van Stichting Natuurschoon is zich niet bewust van specifieke versperringen in het bos. ‘Het is natuurlijk een bos, met veel paden,’ zegt hij. ‘De grote lanen zijn goed begaanbaar, ook voor fietsers, paarden en scootmobielen, maar dat is anders bij de kleine paden. Die zijn over het algemeen niet bedoeld voor dergelijke gebruikers.’ Vonck geeft aan dat er ook speciale paden voor scootmobielen zijn in het Natuurschoonbos, die met name aan de kant van Nietap verhard zijn. ‘Natuurlijk worden die paden ook modderig bij slecht weer, maar voor het overige zijn zij goed begaanbaar.’

Ook Vonck kent de verhalen van mensen die niet van paarden, loslopende honden of mountainbikers houden en hen het liefst willen weren uit de bossen. Stichting Natuurschoon is echter geen voorstander van allerlei verboden. ‘Wij willen voor ieder wat wils bieden. Fietsen op lanen is bijvoorbeeld toegestaan, maar dan wel graag op de grote lanen. Één of twee mountainbikes is ook geen probleem, maar dat wordt anders als het om een grote groep gaat. Dan krijg je al snel diepe groeven in de paden die de toegankelijkheid en het plezier van andere gebruikers beperken. Dat is niet de bedoeling.’ Vonck wil de bezoekers van het bos dan ook op het hart drukken rekening met elkaar te blijven houden: ‘we moeten elkaar in zo’n gebied een beetje ruimte geven en voor lief nemen dat er ook paarden, honden en fietsers zijn.’

Wethouder Kirsten Ipema sluit zich aan bij het verhaal van Vonck. Zij geeft aan dat bij de gemeente geen meldingen uit het Natuurschoonbos zijn binnengekomen. ‘Wel zien we dergelijke versperringen wel eens op andere plekken,’ zegt Ipema. ‘Wij denken dat het bedoeld is om mountainbikers te weren en daar zijn wij niet blij mee. Waarschijnlijk zijn de mensen die dit doen zich niet bewust dat zij andere mensen hiermee in de weg zitten. Het is een beetje eigen rechtertje spelen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.’

Wanneer de gemeentewerkers dergelijke versperringen tegenkomen of een melding binnenkrijgen zullen zij deze weghalen, maar de wethouder roept ook voorbijgangers op een handje te helpen. ‘Wij zijn niet altijd in de buurt, dus is het fijn als mensen het zelf ook even aan de kant leggen wanneer zij het zien. Zo helpen we elkaar.’