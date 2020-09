Het eerste cheeseburgermonument staat in De Hullen

RODEN – Zaterdagmiddag 15:00. Amper een plek te vinden voor de bolide van de Ongenode Gast bij Interzorg De Hullen. Zou het druk zijn bij het zorgcentrum aan de Ceintuurbaan Zuid? Niets is minder waar. Voor de ingang zit Teddy op een kruk in het zonnetje. Niet zo maar. De activiteitenbegeleidster wacht op de dames van Mc Donalds, die zo dadelijk veertig cheeseburgers komen bezorgen. Laat de Ongenode Gast daar nou net dol op zijn.

Reden voor de komst van de hamburgerbroodjes met cheddarkaas is meneer Baving. Die was namelijk dol op cheeseburgers van de Mac, weet Teddy te vertellen. Was, want meneer is op 5 maart dit jaar overleden. Teddy had een bijzondere band met de oude baas. Van het allereerste begin. Niemand die hem zo aan het lachen kon maken als Teddy. Of kon troosten als hij verdrietig was. “Ik hoefde hem maar op z’n arm te kriebelen of ik had hem aan het lachen. Zo’n heerlijk bulderende lach had hij. Vorig jaar werd hij ziek en werd hij opgenomen in het Martini Ziekenhuis. Ik ben nog bij hem op bezoek geweest met een cheeseburger. Dat is de rode draad van het verhaal geworden. Op zijn uitvaart, op 11 maart van dit jaar, heb ik er één op zijn kist gezet.”

Na de uitvaart van Baving kreeg het zorgcentrum, als dank voor de goede zorg, een bijdrage van dochter Gerda. “Ik wist meteen wat ik wilde: een tuinornament voor de binnentuin als aandenken aan onze bijzondere bewoner. Ik nam contact op met Wim Hunneman, een kunstenaar uit Oosterwolde. Het idee was dat je verrast wordt wanneer je er langsloopt. Zo van: huh? Zie ik dat nou goed? Zit daar een cheeseburger in? Humor is belangrijk. Zeker in dit vak. Het is een schitterend ornament geworden”, zegt Teddy die de Ongenode Gast maant de lippen op elkaar te houden. Dochter Gerda en kleindochter Mira zijn gearriveerd en ze weten nog helemaal van niets. Verbaasde gezichten wanneer ze Teddy voor de ingang zien zitten achter een serveerkar met een foto van pa en opa Baving. “Ik dacht dat je ons uitgenodigd had voor een kop koffie met gebak”, lacht Gerda die zelf ook in het zorgcentrum werkt. Ondertussen draait er een snoezig zwart autootje het terrein op. Evelien en Anne-Lavra stappen uit. Ze komen namens Mc Donalds Ter Borch 40 cheeseburgers afleveren. Normaal gesproken doen ze niet aan dit soort acties, want Mac Donalds draagt het Ronald McDonald Kinderfonds al jaren een warm hart toe. Maar toen ze het verhaal van Baving en de cheeseburgers hoorden, stond vast: 40 warme exemplaren naar Roden. “Zullen we naar binnengaan?”, zegt Teddy tegen Gerda en Mira die zichtbaar onder de indruk zijn van de actie.

Helemaal achter in de gang van de afdeling de Borgen staan zorgmanager Joke Korsaan, verzorger IG Esther de Vries met wat collega’s en bewoners de club op te wachten. Nog steeds heeft Gerda geen benul wat haar te wachten staat. Esther was ook nauw betrokken bij meer Baving, fluistert ze de Ongenode Gast in het oor. “Vooral de laatste periode heb ik intens beleefd. Het was een bijzonder man. Lief, vrolijk en heel eigengereid. We hebben de dikste lol gehad.” En juist wanneer Gerda denkt dat de burgers uitgedeeld worden, neemt Teddy het woord. Ze wijst naar iets dat onder een rood doek verborgen ligt. Een torentje in de binnentuin. Wanneer ze het doek naar beneden trekt verschijnt er een kunstwerk van een halve meter hoog. En in dat kunstwerk zit –jawel- een cheeseburger verstopt. U raadt het: ontroering bij de dames. “Teddy! Wat heb je allemaal gedaan?”, roept Gerda. Intussen komen steeds meer bewoners op de wel heel aantrekkelijke geur af. Meneer Meijer en mevrouw Stoffers laten zich de warme broodjes heerlijk smaken. En verzorgers Hanneke, Jeannette en Klaas zijn ook niet vies van een Maccie. De Ongenode Gast slaat het aanbod af. Met moeite. 303,1 calorieën boven op wat er al naar binnen gewerkt is, lijkt haar geen goed plan. Gerda en Mira genieten zichtbaar van het schitterende en zeer geslaagde eerbetoon aan meneer Baving. Voor de Ongenode Gast reden om de wagen te starten. De frisse buitenlucht werkt uitstekend tegen verleiding.

Wat: onthulling cheeseburgermonument

Waar: Interzorg De Hullen Roden

Wanneer: zaterdag 5 september 15:00 uur