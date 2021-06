Het EK kan beginnen!

Oranje wint ‘uitzwaaiwedstrijd’ met 3-0 van Georgië

Afgelopen zondag speelde het Nederlands Elftal de uitzwaaiwedstrijd voor het EK voetbal, dat van 11 juni tot en met 11 juli plaatsvindt. In de Grolsch Veste in Enschede won Oranje met 3-0 van laagvlieger Georgië. In de eerste helft zorgde Memphis Depay door een benutte penalty voor de 1-0 ruststand. In de tweede helft tekenden Wout Weghorst en Ryan Gravenberch voor de 2 en 3-0. Voor beide mannen was het hun eerste goal in het Nederlands elftal. Dankzij de overwinning begint het team van bondscoach Frank de Boer toch met een goed gevoel aan het EK voetbal.



Net als in het oefenduel tegen Schotland van afgelopen woensdag, dat in 2-2 eindigde, begon Oranje ook nu in een 5-3-2 formatie aan de wedstrijd. Daar waar Tim Krul tegen Schotland nog in het doel stond, werd deze positie nu ingenomen door Maarten Stekelenburg, die zeer waarschijnlijk ook aanstaande zondag onder de lat staat als het Nederlands Elftal het in het eerste EK-duel opneemt tegen Oekraïne. De vijfmans achterhoede bestond tegen Schotland nog uit Dumfries, Timber, De Vrij, De Ligt en Wijndal, maar vanwege een lichte blessure van De Ligt maakte hij eergisteren plaats voor Blind. Het is te hopen dat de verdediger van Juventus wel op tijd fit voor de wedstrijd tegen Oekraïne. Zowel het middenveld als de voorhoede was in beide duels hetzelfde.



Naar verwachting begint Oranje op het EK in dezelfde formatie als in de voorgaande oefenduels, en dat terwijl menig voetballiefhebber het Nederlands Elftal graag in een aanvallendere opstelling ziet spelen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Toch zal heel Nederland aanstaande zondag ongetwijfeld massaal achter Oranje staan en laten we hopen dat dat het elftal extra energie geeft. De wedstrijd tegen Oekraïne begint aanstaande zondag om 21:00 uur en vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA. Vanwege het nog altijd heersende coronavirus mag er slechts een beperkt aantal toeschouwers aanwezig zijn.