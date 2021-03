“Het enige wat we kunnen is hopen en speculeren, maar we houden de moed erin”

REGIO -De wereld begint er voor ondernemers en sportverenigingen steeds beter uit te zien. Ondernemers mogen steeds meer klanten ontvangen in de winkels en groepsgrootte bij sporten in teamverband wordt ook steeds groter, maar betekenen deze perspectieven ook daadwerkelijk betere tijden?

“Van zes naar vijftig klanten is echt een enorme vooruitgang. We zijn hier daarom ook echt ontzettend blij mee”, zegt Jeroen Bezu van Joy Vrijetijdskleding. “De regel is nu één klant per 25 vierkante meter. In principe kunnen wij veel meer kwijt dan 50 gezien de ruimte die we hebben, maar er is door de overheid een maximum gesteld, ongeacht de grootte van het pand. Het is voor de klanten nu natuurlijk veel leuker winkelen. Je hebt als klant als er meer mensen in de winkel zijn toch minder het gevoel dat je iets moét kopen, maar we willen deze indruk ook niet wekken hoor, de klanten mogen zelf bepalen hoe lang ze blijven en hoeveel ze kopen. Als ze niks kopen en alleen willen kijken is dat ook prima. We vinden het belangrijk dat de klant zich niet opgejaagd voelt en geen tijdsdruk voelt. Het personeel staat altijd klaar om de klanten te helpen en hierbij houden we ons allemaal netjes aan de gemaakte afspraken. De huidige situatie geeft ons in ieder geval een stuk meer perspectief.

Ook bij sportverenigingen is worden de mogelijkheden groter, in gesprek met Ralf Buiter laat hij zijn visie schijnen over de kwestie.

“We zijn blij dat er weer wat mogelijk is, het veranderd niet zo erg wat mij betreft. De stap die nu is gemaakt is veel minder groot dan twee weken geleden. Toen die versoepelingen werden aangekondigd was de euforie veel groter. Deze verandering is niet echt dat je zegt van wauw”, zegt Ralf Buiter, voorzitter van SV Marum.

De recreanten zijn uiteraard blij dat ze nog iets meer mogen, want deze groep wil gewoon voetballen en bezig zijn, maar voor de selectiespelers is de verandering vrij summier. Natuurlijk kan je in een groepje van vier minder dan in een groepje van twee, zo kunnen ze bijvoorbeeld voetvolley spelen of iets anders in een groep van vier personen. Een week geleden had ik wel goede hoop op nog meer versoepelingen in de komende weken, maar ik ben nu toch wel iets genuanceerder. De besmettingscijfers lopen toch weer wat op, ik ben zelf ook directeur op een school en hier merk ik ook dat het toch nog lang niet voorbij is. Het enige wat we kunnen doen is speculeren en hopen op betere tijden. Iedereen mist het gevoel van wedstrijden spelen. Dat is een moment waar je als team naar uitkijkt en dat is uiteindelijk ook waar je voor traint”, sluit de voorzitter af.