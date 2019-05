‘Het gaat lukken, ik blijf doorgooien’﻿

36 uur darten als hommage aan overleden echtgenote





RODEN – In maart van dit jaar verloor Martin van der Meulen zijn vrouw Idalyne. Zij laat een verdrietige man en twee jonge kinderen (negen en elf jaar) achter. Om anderen dit onvoorstelbare leed te besparen, heeft Martin zich als doel gesteld om te gaan ‘marathondarten’. Als het aan de Roner ligt, staat hij straks 36 (!) uur achtereenvolgens pijltjes te gooien. Martin is vastberaden: ‘Ik weet dat het me kan lukken.’

Martin is zichtbaar vermoeid als hij aan de keukentafel van zijn huis aan de Burgemeester van Wageningenlaan zijn verhaal doet. Op de tafel liggen dartpijltjes met Feyenoord-flyers. Zijn favoriete club. Dat Martin vermoeid oogt, mag geen verrassing heten. Hij slaapt slecht. Sinds zijn vrouw op 15 maart van dit jaar overleed, is het ritme van Martin ver te zoeken. ‘De eerste maanden word je geleefd’, concludeert hij. ‘Ik word nog steeds iedere nacht wakker. Dan hoor ik haar schreeuwen. Als ik halverwege de trap ben, besef ik mij dat ik niet meer naar beneden hoef. Er is niets meer.’

Het zijn indringende woorden van iemand die zijn grote liefde moet missen. Het doet pijn, geeft Martin toe. ‘Mijn zoontje en dochter gaan er beter mee om. Zij hebben de laatste maanden natuurlijk anders beleefd. Hoe zij er mee omgaan, daar heb ik diep respect voor’, stelt hij.

Het was augustus 2018 toen Idalyne naar het ziekenhuis ging. ‘Ze had al een paar weken last van haar rug en ging onder de CT-scan. De volgende dag werden we gebeld. We moesten terugkomen. Ze bleek alvleesklierkanker te hebben, met uitzaaiingen naar haar lever. Dan stort je wereld in.’

Al gauw blijkt het ongeneeslijk. De uitzaaiingen zitten overal. Ze ondergaat een chemokuur. Dat valt haar heel zwaar. ‘De kuur was bedoeld om haar leven te rekken, maar dat viel heel zwaar. Er werd al gauw voor een minder zware kuur gekozen.’

Gedurende die maanden sliep Martin beneden op de bank. ‘Het bed van Idalyne stond hier ook, want ze kon de trap niet meer op. Op die manier was ik altijd bij haar. Ze was bang dat er ’s nachts iets zou gebeuren.’ Dat Martin nu weer boven slaapt, maakt het er qua nachtrust niet beter op. ‘Nee, dat gaat nog niet heel lekker’, beaamt hij.

De laatste dag van Idalyne herinnert Martin zich nog goed. Op 1 maart werd ze 43, twee weken later begon ze opeens te gillen. ‘Ze had vreselijk veel pijn. We haalden er direct een dokter bij. Die is met pijnstillers in de weer gegaan, om haar een beetje te kalmeren en haar te laten slapen. Ze sliep uiteindelijk vredig in. Daar ben ik blij om.’

Sindsdien is geen dag meer hetzelfde voor Martin. Het huis voelt leeg aan en het gemis is groot. Maar bij de pakken neerzitten doet hij niet. ‘Ik wilde iets doen, iets organiseren. Het leed wat ik heb meegemaakt, wil ik anderen besparen.’ Al jaren mag Martin graag darten. Hij speelde op redelijk hoog niveau, stond nog op het Dutch Open in Assen en stond in de IJsselhallen te Zwolle. ‘Idalyne dartte graag met mij mee. Het leek mij passend om dus iets met darten te doen’, zegt hij. En zo kwam het in hem op om een dartmarathon te organiseren. ‘Eerst wilde ik 48 uur darten, maar op doktersadvies heb ik mijn plannen bijgesteld. Nu zou ik het mooi vinden om 36 uur achter elkaar te darten.’ Ondanks dat het er de laatste maanden iets bij in is geschoten, pakt hij het spelletje sinds kort weer fanatiek op. ‘Het geeft afleiding en rust.’

Met Café de Kastelein in Nieuw-Roden heeft hij inmiddels al zijn plannen besproken. ‘Zij zijn enthousiast. 8 juni moet het gebeuren. Ik wil er een darttoernooi om heen organiseren, waarbij het inleggeld natuurlijk voor KWF is. Nu moet ik de vergunning nog rondkrijgen, maar ik verwacht dat dit wel goed komt. Het is immers voor een goed doel en men kan doneren via een link, die direct aan de stichting verbonden is. Er zit dus niets tussen’, zegt Martin.

Tweeduizend euro is het doel van de Roner. ‘Maar iedere euro die binnenkomt is mooi meegenomen. Ik doe het voor een goed doel, een doel dat mij aan het hart gaat. Dan ben je blij met alle kleine beetjes.’

Martin zelf is dus voornemens om 36 uur achter elkaar te gooien. ‘Als we de vergunning tenminste krijgen’, voegt hij daaraan toe. ‘Of dat mogelijk is? Daar ben ik van overtuigd. Ik blijf doorgooien.’ Op zijn computer laat hij een foto van Idalyne zien. ‘Kijk, hiervoor doe ik het nou. Dit is mijn motivatie. Ik weet zeker dat het me gaat lukken.’

Doneren

Wie Martin wil helpen zijn doel van tweeduizend euro te verwezenlijken, kan hem steunen via www.geef.nl/nl/actie/36-uur-dart-marathon-martin-roden/updates. Googlen op ‘Martin van der Meulen KWF’ levert ook resultaat op, hij is dan namelijk het eerste zoekresultaat. Verder roept hij fervente darters op om zich aan te melden voor het darttoernooi, welke op 8 juni zou moeten plaatsvinden in Café de Kastelein.