Het gaat super met de Super Super in Tolbert

TOLBERT – Rederijkerskamer Tolbert presenteerde op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari het gloednieuwe stuk ‘De Super Super’. In een bomvolle Postwagen in Tolbert genoot het publiek van een hilarische voorstelling. De supermarkt van Sjors is het slechtst lopende filiaal van de keten ‘Super Super’. Sjors is geen geboren ondernemer en heeft het ook niet getroffen met zijn kleurrijke personeel. Maar het allergrootste probleem is dat er een jaar geleden een vestiging van een andere supermarkt is geopend aan de overkant van de straat. Kortom: allemaal toestanden. Gelukkig kwam het toch allemaal goed met de Super Super.