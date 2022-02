‘Het gaat vooral ook om gezelligheid, elkaar ontmoeten en contacten opdoen’

Samen zingen bij De Vrolijke Noot

RODEN – Als De Krant de schuifdeuren van het muzieklokaal open doet wordt er al uit volle borst gezongen. Op een stamtafel met koffie en lekkere koeken liggen tal van stencils klaar waarop allerlei songteksten staan beschreven. Het lied van Kleine Greetje uit de Polder schalt door de ruimte. Een boxje geeft de muziek weer en helpt mee om er een mooie samenzang van te maken. Het is vooral gezellig en de pretoogjes van de bezoekers verraden dat samen zingen mooie herinneringen naar boven brengt.

Wekelijks is er in muziekcentrum Het Akkoord aan de Klimop in Roden een leuke muzieksoos. Het is Mary Dijkstra Lutam die alle deelnemers elke woensdagmiddag zo rond de klok van 14.00 uur met een hartelijk welkom ontmoet. ‘We zijn vorig jaar begonnen met 2 deelnemers, nu komen er 6 tot 8 bezoekers per keer. Mooi is ook dat er niet alleen deelnemers uit Roden komen. Ook uit Norg en omgeving schuiven mensen aan.’

Welzijn in Noordenveld is gestart met De Vrolijke Noot toen bleek dat er vragen waren vanuit inwoners voor een dergelijke muzikale activiteit met samen zingen en muziek maken. WiN medewerkers Albinota Alilaj en Denise de Vette zijn de kartrekkers van dit project. ‘Met dit programma voorzien we in een behoefte waarbij ouderen niet alleen luisteren naar muziek, maar vooral ook samen muziek beleven en er actief bij betrokken worden. Soms nodigen we een muzikant uit, zodat we samen met gitaar of piano kunnen musiceren. Wat we vooral willen is aansluiten bij wat bezoekers aan wensen naar voren brengen. Een activiteit als deze brengt inwoners samen en voorkomt ook eenzaamheid en sociaal isolement,’ laten beiden weten.

Die gedachte wordt gedeeld door de deelnemers. Tinus Roede van iets over de 90 jaar is er ook. ‘Ik geniet er erg van, mooi is ook dat ik enkele mensen tref die ik nog ken uit mijn schoolperiode. Dan halen we herinneringen op uit vroegere tijden. Ik ben nog bekend in deze omgeving. Ik vind dit een gezellig middagje uit. Ik ben anders maar alleen. Mijn vrouw is een paar jaar geleden overleden aan Alzheimer. Als ik er niet meer uit kan, worden mijn dagen steeds langer.’

Volgens Mary Dijkstra Lutam gaat het niet alleen om het zingen. ‘Dat is een mooie activiteit, maar het gaat vooral ook om gezelligheid, elkaar ontmoeten en contacten opdoen. Wie weet ontstaan er verbindingen tussen bezoekers waar zij in de rest van de week ook wat aan hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten. En ik vind het fantastisch om dit te mogen doen. Ik geniet van het enthousiasme en zing net zo hard, zo niet harder mee, met de rest.’

Opgeven om meedoen hoeft niet per se. Gewoon aanschuiven is het beste en dat kan op de woensdagmiddag in Het Akkoord van 14.00 tot 16.00 uur. Wie wat meer informatie wil kan bellen met het Servicebureau van WiN 050 3176500. Vervoer, financiën of andere zaken die geregeld moeten worden behoeven geen belemmering voor deelnemers te zijn om aan WiN activiteiten mee te doen.