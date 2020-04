Tafel van Samen in coronatijd langs de deuren

RODEN – Al sinds 2016 kookt Jacolies Schutte voor alleenstaande ouderen uit haar omgeving. Onder het mom ‘Tafel van Samen’ komen de ouderen zo’n zes keer per jaar bij Jacolies tezamen, om daar te genieten van bijzondere gerechten en een hoop gezelligheid. Nu het coronavirus het onmogelijk maakt om samen te komen, brengen Jacolies en Bert het eten nu zelf rond. Dat gaat soms met horten en stoten, maar het initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Het ontstond eigenlijk heel spontaan. ‘Ik had tijd en houd van lekker koken. Toen dacht ik: laat ik alleenstaanden uit de buurt eens uitnodigen om hier te komen eten. Ik deed briefjes in de bus en kreeg vrij snel reactie. De eerste keer was dan ook een succes en sindsdien zijn we het blijven doen.’ De groep eters is inmiddels al vrij hecht geworden. ‘Ze denken een beetje om elkaar. Als je met elkaar eet, zie je al gauw een bepaalde band ontstaan.’

En zo kan het dat er sinds 2016 zo’n zes keer per jaar wordt gegeten bij de familie Schutte. ‘Dat is altijd erg gezellig’, zegt Jacolies. ‘Ik kook dan uitgebreid en het is vaak een maaltje wat ze thuis niet snel krijgen. Daarbij schenken we ook een passend wijntje.’ Leuke avonden dus in huize Schutte. Maar dat is nu dus even voorbij. ‘Alles ligt stil. Mijn man heeft geen volleybaltraining meer en ik kom niet samen met het koor.’ Verveling ligt dus op de loer, maar Jacolies bedacht daar wat op. ‘We besloten om de maaltijden dan maar rond te gaan brengen. Bij de mensen thuis. Het glaasje wijn moeten ze even missen, maar het eten niet.’

Het rondrijden met eten is soms een beetje een opgave, omdat het eten natuurlijk allemaal in de pannen moet blijven zitten. ‘Dat is wel eens misgegaan’, lacht Jacolies. ‘Toen had ik ossobuco gemaakt en was de pan tot de nok toe gevuld. Toen is er wat over de rand gegaan. Hoort erbij.’

De eters waarderen het gebaar van Jacolies en Bert zeer, en voor Jacolies betekent het dat ze lekker veel met haar hobby bezig kan zijn. ‘Ik kook graag. Ook thuis. Het is echt een hobby van mij’, vertelt ze. ‘Vroeger had je de zonnebootraces in Friesland, die langs elf steden liep. Ik heb destijds voor de catering gezorgd, ook toen deden we dat in de auto. Enige ervaring hebben we hier dus wel mee.’

Gerechten als pompoensoep, lamsvlees en citroentaart (een favoriet van Jacolies) passeren de revue. ‘Het werkt prima tegen verveling. Als ik een tip zou moeten geven, zou ik zeggen: kook vooral zelf. Persoonlijk houd ik dan van zoveel mogelijk streekproducten. Ingrediënten van de plaatselijke leveranciers.’