‘Het goede doel motiveert enorm om dit te organiseren’

Opbrengst Leekstermeer Wandeltocht is voor Crisisopvang Zienn in Leek





LEEK – Inmiddels niet meer weg te denken: de Leekstermeer Wandeltocht; wandelen langs prachtige routes voor het goede doel. Dit jaar is de tocht der tochten alweer toe aan haar 14e editie. En wie meewandelt, steunt een prachtig doel: Crisisopvang Zienn in Leek. Zienn vangt gezinnen op die om welke reden dan ook plotseling op straat komen te staan. Zienn zou graag een chillruimte creëren voor tieners die zich even moeten kunnen terugtrekken. En de speelkamer moet nodig opgeknapt. Het meubilair is net als het speelgoed gedateerd. Als altijd gaat de volledige opbrengst van de door Rotaryclub Groningen-West georganiseerde tocht linearecta naar het goede doel. Meewandelen is niet alleen gezond, maar ook nog eens ontzettend gezellig, belooft voorzitter van de Rotaryclub Johan Hector.

Eerst maar eens even over de tocht zelf. De 14e editie alweer. Op zaterdag 18 mei wordt –ie gelopen met als vertrekpunt het Infocentrum op Landgoed Nienoord. Wandelaars kunnen kiezen uit vier afstanden: 10,17.5, 25 of 40 kilometer, weet Johan Hektor te vertellen. “Prachtige routes door de kop van Drenthe, onder andere door Roden en Peize. Onderweg zorgen we voor vertier en een gezonde versnapering. Ook zijn er verschillende waterpunten bij de stempelposten. In ieder dorp hebben we een ‘rustpunt’ bij een horecaetablissement. En we doen altijd het Leekstermeer aan. Bij Knossen worden de wandelaars hartelijk ontvangen met muziek en voor wie wil iets lekkers. Nou is het niet de bedoeling dat mensen té lang blijven hangen op het terras, om half vijf sluiten we de finish. We onthalen de wandelaars op een gezellig binnenplein waar we tenten hebben opgezet. Je weet maar nooit hè. We houden altijd rekening met het weer. Vorig jaar was het echt warm. Dan is het ook wel prettig dat je even onder een tent kunt staan. Verder hebben we een dj uitgenodigd en zorgen we voor lekkere smoothies. En de medailles uiteraard. Tuincentrum Drint staat er ook. We maken er een gezellige afterparty van!”

Vorig jaar leverde de Leekstermeer Wandeltocht 16.000 euro op. Daarvan konden kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig financiële middelen tóch op vakantie. Het geld is overgemaakt aan Humanitas, die er een volledig verzorgde vakantieweek van organiseerde. Nu werd de Rotaryclub Groningen-West benaderd door Bert Nijboer, voorzitter van de stichting ‘Vrienden van Zienn’. “De Crisisopvang Zienn in Leek wil graag een fijne ruimte realiseren voor tieners. Waar ze zich even terug kunnen trekken, een muziekje kunnen luisteren. Daar werken we graag aan mee. Dat maakt het organiseren ervan ook zo leuk. Het goede doel motiveert enorm. Onze club bestaat uit 35 man. Iedereen is ermee bezig. Ook op de dag zelf. De partners gaan mee, sommige kinderen ook. Fantastisch om te zien dat het evenement zo breed gedragen wordt.” Hektor hoopt de 1000 wandelaars aan te tikken dit jaar. “Meestal zitten we rond de 1000, maar halen het nét niet. Dat hangt ook heel erg van de weergoden af. Regen is niet goed, te warm ook niet. Daar hadden we vorig jaar last van. De voorinschrijvingen liepen (net als nu) top, de dagwandelaars besloten toch iets anders te doen. Die magische 1000 zou geweldig zijn.”

Crisisopvang Leek

Bert Nijboer van de ‘Vrienden van Zienn’ is er blij mee dat de opbrengst van de wandeltocht ten deel valt aan de noodopvang in Leek. Net als Anita ter Harkel, internbegeleider op de crisisopvang. “Wij zeggen als Vrienden van Zienn altijd: niemand mag op straat slapen”, vertelt Nijboer die voorzitter is van de stichting. “Siepie de Jong, oud-burgemeester van Leek heeft zich heel erg ingezet voor een crisisopvang in Leek. Wij zorgen als ‘Vrienden van’ voor de extraatjes. Dus niet de basale zorg, die wordt gefaciliteerd middels de WMO-gelden van de provincie. En juist die extraatjes zijn voor kinderen zó waardevol, weet Anita te vertellen. “Kinderen kunnen er niets aan doen dat ze hier terecht zijn gekomen. Zij hebben geen schuld aan de situatie waarin hun ouders beland zijn. Daarom is het zo belangrijk dat hun leven zo normaal mogelijk doorloopt. We hebben actief contact met scholen en sportverenigingen. Voor de tijd dat ze hier zitten (gemiddeld een periode van een half jaar tot anderhalf jaar) gaan kinderen hier naar school en sporten ze bij een vereniging in de buurt. Op de crisisopvang is plek voor 8 gezinnen. Ze hebben allemaal een eigen appartement. Voor de grotere gezinnen zijn er twee slaapkamers. Dat betekent dat broertjes en zusjes met elkaar op de kamer slapen. Vooral voor jongeren tussen de 11 en 18 is het belangrijk dat ze even op zichzelf kunnen zijn. Zich even kunnen onttrekken aan jongere broertjes of zusjes. Vandaar dat we graag een chillkamer willen realiseren.”

Ook de speelkamer van Zienn moet opgekalefaterd. Het meubilair is versleten en het speelgoed gedateerd. De plannen voor een nieuwe, frisse speelkamer liggen er al volgens Anita. “Hier kunnen ouders met hun kinderen knutselen. Erg belangrijk voor de onderlinge band. Het zou prachtig zijn als we de speelkamer met het geld van de Leekster Wandeltocht een make-over kunnen geven.”

Noteren dus. Zaterdag 18 mei. Een lekker wandelingetje voor een wel héél goed doel, hoe leuk is dat? Inschrijven kan via de website www.lmwt.nl. Ook vind je daar alle informatie over de tochten, de routes én hoe je een uniek eenmalig Leeksterwandeltocht-t-shirt kun bemachtigen.