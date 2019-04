Het Graftrommelmuseum Veenhuizen gaat weer open

VEENHUIZEN – Op donderdag 25 april openen de deuren van het Graftrommelmuseum aan de Bergveenweg in Veenhuizen zich weer voor een nieuw seizoen. En dat tot 1 oktober. Elke donderdag van 11.00 tot 17.00 uur is de collectie te bezichtigen en krijgen bezoekers een beeld van de restauratieprojecten.

Het Graftrommelmuseum is er in geslaagd om de collectie met een aantal trommels uit te breiden. ‘We blijven actief in het verwerven van nieuwe aanwinsten voor het museum. Naast de restauratie van de eigen collectie wordt momenteel gewerkt aan trommels uit Slochteren, Scheemda en Oosterhesselen,’ laat Pieke van Doorn weten.

In 2018 waren vrijwilligers bijna het gehele jaar bezig met de restauratie van negen graftrommels van een grote begraafplaats in het Belgische Deinze. De trommels zijn op 15 maart overgedragen aan het gemeentebestuur. Vanwege de bijzondere uitvoering zullen zij een plek krijgen in het Mudel, het Museum voor Deinze en de Leiestreek. Op verzoek van het Stedelijk Museum Coevorden heeft het Graftrommelmuseum twee Drentse kindertrommeltjes in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling ‘Dood en Begraven’, van 13 april tot 15 september.

Voor wie het niet schikt om op een donderdag het Graftrommelmuseum te bezichtigen, kijk op www.drentsegraftrommels.nl voor het maken van een afspraak.