Het Hoera! Zomerleesfeest gaat weer van start

‘Ik heb zin om mee te gaan met de vuilniswagen’

NOORDENVELD – Deze week barst het Zomerleesfeest van ‘Hoera! Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij’ weer los voor jonge lezers van zes tot negen jaar. Op het programma staan leuke activiteiten, zoals een spannende speurtocht, bezoekjes aan de Blakervelderhoeve en Natuurplaats Noordsche Veld, het bekijken van een vuilniswagen, het repareren van kapotte spullen en het zoeken van beestjes in de tuin. Oudere kinderen doen verslag van alle activiteiten in de kinderredactie. De Krant blikt vast met een aantal van hen vooruit.

Hoera! Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij is een project dat zich bezighoudt met het voorlezen in kleine groepjes van kinderen op scholen en met individuele kinderen thuis. Daarnaast organiseren de vrijwilligers af en toe leuke activiteiten. Zo konden kinderen in de voorjaarsvakantie op zoek nar boeken tijdens een boekenspeurtocht en vindt in de zomervakantie het zomerleesfeest plaats. Kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool kunnen vier dagen lang meedoen aan leuke activiteiten, terwijl oudere kinderen verslag doen als kinderredactie. Zij krijgen dan ook een echte perskaart, zodat iedereen ziet dat zij journalist zijn.

Lisa (8), Mazen (10), Zemichael (9) en Ghazal (9) zijn vier van de redactieleden. Ze schrijven al veel op school, vertellen zij. ‘Ik vind schrijven heel leuk,’ zegt Mazen. ‘Het is belangrijk om te leren.’ Ook Lisa vindt schrijven erg leuk. Zij heeft al ervaring met het schrijven van een stukje voor de krant, omdat zij vorig jaar tijdens het zomerleesfeest schreef over het bezoek aan de manege. ‘Ik vond dat vorig jaar het allerleukst,’ zegt ze.

De kinderen doen mee aan het zomerleesfeest, omdat zij zich anders vervelen in de zomervakantie. ‘Er is zo weinig te doen,’ aldus Ghazal. Gelukkig kunnen ze nu wel veel boeken lezen. Boeken als Heksje Lilly, Dolfje weerwolfje en De club van lelijke kinderen worden door hen verslonden. Zemichael heeft net de klassieker Minoes van Annie M.G. Schmidt uitgelezen.

Mazen, Lisa en Zemichael lezen al langer samen met de vrijwilligers van Hoera. Zij deden vorig jaar ook al mee aan het zomerleesfeest. ‘Ik vond het bezoek aan de brandweer en de politie toen het mooist,’ geeft Mazen aan. Zemichael genoot toen juist het meest van het voetballen bij Nieuw-Roden en de ridders bij Mensinge. Maar ook het beestjes zoeken op het Noordsche Veld was erg leuk. ‘Toen ben ik gevallen,’ lacht Zemichael.

Ervaring als journalist hebben de jongens ook al een beetje. Vorig jaar stelden zij namelijk al vragen aan de burgemeester, hoewel zij niet precies meer weten wat zij vroegen. Even later herinnert Zemichael het zich weer: ‘Ik vroeg of hij de baas was.’ Wat het antwoord van de burgemeester was? ‘Hij zei dat de regering de baas is van ons land.’

Voor Ghazal (9) is alles nieuw. Zij doet pas net mee aan het programma van Hoera. ‘Ik heb zin om mee te gaan met de vuilniswagen en in het maken van een insectenhotel,’ zegt zij. Daarnaast heeft ze ook al een spelletje uitgezocht, dat zij wil repareren in het repaircafé bij Het Goed. Een vraag heeft zij ook al bedacht. ‘Ik zou bij de vuilniswagen willen vragen of er een camera is, waarmee ze kunnen kijken of het juiste afval in de container zit,’ zegt ze.

Mazen kijkt overal naar uit, maar als hij echt moet kiezen dan gaat hij toch voor het maken van enge geluiden tijdens een hoorspel. Ook Zemichael kijkt uit naar het maken van enge geluiden en de spannende speurtocht in het bos. ‘Ik wil vragen of er ook vuuruilen zijn,’ zegt hij. ‘Want er zijn ook ijsuilen, die zijn wit.’