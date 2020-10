‘Het is allemaal zo afstandelijk, wat bied je ze dan eigenlijk?’

Streep door Sinterklaasintocht Noordenveld

NOORDENVELD – Géén Sinterklaasintocht dit jaar in Noordenveld. De Vereniging voor Volksvermaken heeft de komst van Sinterklaas afgeblazen. Peize en Norg volgen het besluit. De intocht is met de huidige coronamaatregelen niet te doen, zegt Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek die meerdere plannen heeft bekeken in een poging om een alternatieve intocht te organiseren. “Je moet je afvragen wat voor feest je de kinderen geeft. Het staat zó ver af van het gevoel dat we ze graag zouden geven, dat moet je niet willen.” Ook de Roder Weihnachtmarkt staat op losse schroeven.

De Volksvermakers hebben verschillende alternatieven bekeken, zegt Lammert Kalfsbeek. “We hebben het over een drive-in intocht gehad. Dat je met je auto naar bijvoorbeeld het evenemententerrein rijdt om Sinterklaas te zien binnenkomen. Ook hebben we bekeken of we online iets kunnen doen, een virtuele intocht bijvoorbeeld. Maar dat staat zover van alles af. Het is een kinderfeest, maar wat bied je ze dan eigenlijk? Het is allemaal zo afstandelijk. De intocht in Roden heeft een enorme aantrekkingskracht op de regio. Het grote podium op het Heereborchplein en de bijeenkomst in de Pompstee zorgen ervoor dat duizenden mensen naar het centrum komen. Grote groepen bij elkaar brengen mag nu niet. Daarom hebben we besloten de intocht niet door te laten gaan. We hebben ook contact gehad met de organisaties van Peize en Norg. Zij volgen ons voorbeeld.”

Weihnachtsmarkt onzeker

Of de Roder Weihnachtsmarkt doorgaat, valt op dit moment nog niet te zeggen. Dat hangt helemaal van de ontwikkelingen af, zegt Lammert. “Het is nu nog te vroeg om hierover een definitief besluit te nemen, maar zou goed kunnen dat het dit jaar niet gaat lukken. Alles wat wij organiseren heeft te maken met bij elkaar komen en gezelligheid. De Weihnachtsmarkt is pure beleving. Gezelligheid met kramen, een lekker hapje en een drankje en een schaatsbaan. Ik vrees dat we hier de komende tijd nog wel even inzitten. We moeten het verlies delen met elkaar en hopen dat we in 2021 meer kunnen doen.”

Leek

De Handelsvereniging Leek probeert er alles aan te doen om Sinterklaas coronaproof naar Leek te halen. Hoe dat precies vorm krijgt, weet Yvonne de Weerd van de handelsvereniging nog niet. “Het gaat zeker anders dan we in Leek gewend zijn”, begint Yvonne. “Leek is een van de grotere kerndorpen. De Sintintocht wordt hier altijd groots gevierd. We hebben door de coronamaatregelen telkens een stapje terug moeten doen. Met de nieuwe maatregelen moeten we opnieuw een pas op de plaats maken. Sowieso wordt het geen vaste locatie. We willen géén verzamelplek. Als hij wel komt zal het iets van een toertocht door Leek zijn. Maar goed, ook hierin moeten we nog een slag om de arm houden. We doen ons uiterste best om iets te organiseren maar we worden steeds ingehaald door de maatregelen. Deze week willen er definitief een besluit over nemen. Het gaat heel spannend worden.”

De landelijke intocht gaat vooralsnog wel door. En wel op zaterdag 14 november. Ergens op een geheime plek in Nederland komt hij aan. Om te voorkomen dat er veel mensen op af komen, wordt de locatie geheim gehouden. De landelijke intocht van Sinterklaas is te zien op NPOZapp en NPO3.