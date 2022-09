RODEN – Drenthe Boert bewust is een van de streekorganisaties die aangesloten is bij het landelijke Boert Bewust. Deze organisatie brengt boeren en tuinders die op een verantwoorde wijze voedsel produceren in contact met consumenten. Door een bord aan de weg met daarop een QR-code kunnen consumenten een kijkje in het bedrijf nemen en zien hoe er geboerd wordt. Bert Wiekema van Drenthe Boert Bewust verduidelijkt: ‘Op deze manier brengen we de boeren en de burgers bij elkaar. Onze boeren willen op een eerlijke manier communiceren en laten graag zien hoe ze hun bedrijf voeren. Het is belangrijk dat mensen zien waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.’

Drenthe Boert Bewust is met een stand op de Jaarbeurs te vinden. ‘De Rodermarkt is van oorsprong natuurlijk een paardenmarkt en daardoor bij uitstek geschikt om onze organisatie te laten zien. In onze stand zijn ook een aantal QR-codes te scannen, zodat mensen meteen een kijkje in een van de bedrijven kunnen nemen.’ Inmiddels zijn er zo’n 20 boeren aangesloten bij Drenthe Boert bewust. ‘En er zijn nog veel welkom. Ook daarvoor staan we op de Rodermarkt. Boeren die zich willen aansluiten kunnen zowel gangbaar als biologisch boeren. Door de klimaatmaatregelen wordt die kloof steeds minder groot. Mensen die zich opgeven krijgen een bezoekje, we maken een rondje over het bedrijf en vragen waarom mensen mee willen doen. Bij goedkeuring krijg je een bord aan de weg met daarop dus de QR-code. Naast de borden faciliteren we natuurlijk allerlei activiteiten, zoals rondleidingen.’