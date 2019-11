‘Het is belangrijk om sporthelden te eren’

Draag sporters aan voor het Sportgala!

NOORDENVELD – Over iets minder dan twee maanden staat de Noordenveldse sporttop weer in de Pompstee te Roden. Dan zal namelijk het Sportgala van Noordenveld weer losbarsten. De organisatie hiervan ligt – als altijd – in handen van Sportstimulering Noordenveld. Waar Jan Nauta in voorgaande jaren naar buiten trad als voorzitter, is dat sinds dit jaar Patrick van der Duin. De kersverse voorzitter blikt vooruit op zaterdag 25 januari.

Als sporter kent Patrick het Sportgala als geen ander. Dat begon in 2007 toen hij genomineerd werd voor de zogeheten ‘Aanmoedigingsprijs’. ‘Tegenwoordig heet dat “Talent van het jaar”. Maar toen droeg het een andere naam’, weet Patrick. Hij sleepte de winst direct in de wacht. Een knappe prestatie, al was de toen nog zeer jonge wielrenner ietwat teleurgesteld. ‘Ik wist niet precies wat de aanmoedigingsprijs inhield. Ik dacht dat het een soort troostprijs was. Ik liep nogal te balen, totdat ik er op het podium achter kwam wat de prijs inhield.’

Na het in de wacht slepen van deze prijs, werd Patrick bijna ieder jaar genomineerd. Hetzij als Talent, hetzij als Sportman van het Jaar. ‘Eén jaar was ik er niet bij’, weet Patrick. ‘Als je niet genomineerd bent, dan baal je. En als je genomineerd bent, dan wil je winnen ook! Dat is de sportman die in je zit. Dat ik uiteindelijk tot Sportman van het Jaar 2017 ben bekroond, was toch een kroon op het werk.’

De nieuwe voorzitter kijkt waar het Sportgala zich in de toekomst nog kan verbeteren. Met een frisse organisatie, moet dat lukken. ‘Met Bo Luimstra, Kirsten Rijpma, Mats Wolthuis en ikzelf, hebben we een nieuw team staan. Een jong team ook. Aan de ene kant borduren we voort op wat Jan Nauta heeft opgebouwd, aan de andere kant gaan we proberen het nóg flitsender te maken. Denk bijvoorbeeld aan de acts.’

Daarnaast vindt Patrick het belangrijk om de sporter goed aan het woord te laten. ‘Het Sportgala moet echt draaien om de sporter. Het is interessant om van hen te horen hoe zij de sport beleven. Wat ze ervoor moeten doen, maar ook wat ze ervoor moeten laten. Meer achtergrond, meer verdieping in de sporter. Dat is voor het publiek ook leuk om te weten.’

Al maanden is men op de achtergrond druk bezig om het Sportgala vorm te geven. ‘De organisatie, de vele overleggen en het contact met De Krant: er komt toch aardig wat bij kijken. Maar dat is het waard als je uiteindelijk een mooi gala weet neer te zetten.’

Nog steeds speelt het gala een grote rol binnen de Noordenveldse sportwereld. ‘Sport verbindt’, zegt Patrick. ‘En daarom is het belangrijk om binnen de gemeente onze sporthelden te eren. Daarmee laat je zien dat sport belangrijk is. En ondertussen geeft het de jeugd een stimulans. Als zij zien dat lokale helden worden geëerd voor hun prestaties, is dat een mooie boost om zelf ook serieus met de sport bezig te gaan. Het Sportgala vervult een belangrijke rol hierin.’

Draag uw sportheld(en) aan!

Het Sportgala wil een zo breed mogelijk scala aan sporters een podium geven. Van handboogschieten tot wielrennen, en van onderwaterhockey tot korfbal: niets is te gek! Maar omdat de jury onmogelijk van alle sporten en alle sporters op de hoogte kan zijn, vragen zij u – de Noordenveldse sportliefhebber – om ook vooral zélf suggesties te doen voor het Sportgala. ‘Draag vooral sporters aan’, adviseert Patrick. ‘Tot en met 1 december is dat mogelijk. Dus heeft u een team, talent of evenement wat u wilt nomineren: schroom dan niet een suggestie te doen!’

Sporters aandragen kan per mail via dekrant@media-totaal.nl. Gebruik ‘nominatie Sportgala 2020’ als onderwerp!