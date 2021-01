‘Het is de vraag hoe het na 9 februari met het consumentenvertrouwen staat’

Ondernemers in de regio beleven lockdown verschillend

REGIO – De lockdown duurt voort en de ondernemer ploetert voort. De één ondervindt meer hinder van het huidige overheidsbeleid dan de ander, maar voor iedere onderneming geldt dat de zaken anders gaan dan men gewend is. De Krant maakte een rondje langs enkele ondernemers om te kijken hoe zij de lockdown ervaren.

Voor Auto de Groot in Roden was het sowieso een bijzonder jaar. In november vertrokken zij naar de nieuwe plek aan de Ceintuurbaan Noord. ‘Niet de meest stabiele tijd om te verhuizen’, geeft Jan Feijen namens het bedrijf toe. ‘Maar we hebben door de jaren heen gelukkig een trouwe klantenkring opgebouwd, waardoor de verhuizing eigenlijk geen grote problemen opleverde.’

Het onderhoud en de reparaties kunnen gelukkig op dezelfde manier doorgaan. ‘Maar klanten kunnen niet meer zo de werkplaats in’, zegt Feijen. ‘Wie wil wachten, kan plaatsnemen in de wachtruimte. Maar hiervoor geldt: maximaal één persoon per keer. De verkoop gaat online en proefritten doen we enkel nog op aanvraag. We moeten meer moeite doen voor alles, maar eigenlijk gaat het niet veel slechter. We mogen in dat opzicht niet klagen.’

Het vooruitplannen is echter welhaast verdwenen. ‘Meestal hadden we de agenda voor de komende weken al vol, maar nu is dat niet zo. Dat maakt dat men makkelijker een afspraak op korte termijn kan maken. Aan de verkoop merken we weinig van de crisis. Mensen oriënteerden zich veelal toch vooraf op internet, waardoor je best auto’s kunt verkopen op afstand.’

Feijen is vooral benieuwd hoe het straks met het consumentenvertrouwen staat. ‘En ik vraag me af hoe het met onderhoud zit. Men is minder op de weg, dus auto’s hoeven minder vaak gerepareerd te worden. Of mensen straks geneigd zijn eerder een nieuwe auto aan te schaffen, moet ik nog zien. In ieder geval zullen wij dan voor de mensen klaar staan.’

Ook Keurslager Blanke verhuisde afgelopen jaar. Het nieuwe pand aan De Wending in Marum biedt voldoende ruimte voor personeel en klanten om afstand te houden. ‘Voor ons achteraf een ideale tijd om te verhuizen’, benadrukt Jan Willem Blanke dan ook. ‘Hoe het gaat? Heel druk. Ja, we mogen niet klagen. Het lukt hier om afstand te houden en klanten houden er rekening mee. Slechts één keer was er iemand die geen mondkapje droeg, maar diegene vormde direct een uitzondering.’

Blanke kan goed zien dat mensen in lockdown behoefte hebben aan een lekker stukje vlees. ‘Er wordt meer bij de slager gekocht. Men is bereid wat meer te betalen voor eten en dat zien wij terug. Onze bezorgdienst heeft het drukker gekregen en ook de kant-en-klaar maaltijden worden flink ingekocht. Voor ons is het dus gewoon een prima tijd.’

Blanke mag zich bovendien gelukkig prijzen: besmettingen onder personeel heeft hij nog niet gehad. ‘En ook geen ziekte. Slechts één iemand heeft zich laten testen in de voorbije maanden en diegene was negatief getest. Voor zover ik kan zien, houdt het personeel ook in hun vrije tijd rekening met de situatie. Dat is een fijne gedachte.’

Voor Harma Dinkela, die met haar zaak Harma Mode dit jaar verhuisde naar de Heerestraat, is 2021 nog ‘wazig’. ‘Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren’, zegt ze. Maar ondertussen moet ze als modeondernemer wél allerlei collecties aanschaffen. ‘Ja, ik heb de nieuwe collectie alweer binnen. Ik ben nu bezig met de wintercollectie van volgend jaar. Dat moet je nu inkopen, want anders loop je straks achter de feiten aan. Dat maakt het heel onzeker.’

Dinkela is heel blij met haar nieuwe winkel, maar heeft het nog maar aan weinig mensen kunnen laten zien. ‘Nu wacht je tot je weer open mag. Ik probeer op social media mijn collectie aan te prijzen en zo nog wat te verkopen.’

De onderneemster houdt zich keurig aan de regels zoals voorgeschreven uit Den Haag. ‘Absoluut. Ik vind eigenlijk dat alle winkels wel wat eerder op slot hadden gemogen, dan hadden we in een korter tijdsbestek meer kunnen doen. Dit duurt allemaal te lang. Ik houd me aan de regels, maar moet als ondernemer wel door. Dit is een hele moeilijke tijd.’

Toch kijkt Dinkela terug op ‘mooie maanden’. ‘Ondanks de omzetverlies, prijs ik mij gelukkig met deze nieuwe plek. Die positiviteit pakken ze mij niet.’