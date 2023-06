‘Het is een beetje een vergeten groep, ze vallen overal net tussenin’

Stichting d’r Uit hoopt op een mooie vakantie voor Noordenvelders met een beperking

RODEN –Noordenveld telt ongeveer 40 inwoners met een beperking die, onder ambulante begeleiding, zelfstandig wonen. Vroeger waren er best veel voorzieningen voor deze groep, maar deze zijn zo goed als wegbezuinigd, vertellen Elly Pries, Bert Neven en Jan Donkelaar van Stichting d’r Uit. De stichting organiseert vanaf 2002 om de drie jaar een vakantiereis voor deze Noordenvelders. Dat levert iedere keer opnieuw een onvergetelijke ervaring op. Door corona is het 6 jaar geleden dat de club met elkaar is weggeweest. Dit najaar gaat het weer gebeuren: van 9 tot en met 13 oktober staat een tripje naar het Sauerland gepland. Zorgelijk punt is wel dat er nog 5000 euro tekort is. Het bestuur van de stichting hoopt op een gift van Noordenvelders en bedrijven uit de gemeente die deze groep een leuk uitje gunnen.

Vroeger was er een eetcafé, een soos en sport voor inwoners met een beperking die zelfstandig wonen. ‘Daar was geld voor vanuit de gemeente’, vertelt Elly Pries die vanaf het allereerste begin betrokken is bij de stichting. Eerst als voorzitter, nu als lid. Jaap Oosterloo heeft de hamer van Pries overgenomen. ‘Die voorzieningen zijn er allemaal niet meer. Onderling contacten leggen is voor deze groep heel moeilijk. In de jaren 90 maakten we de eerste reis met de groep, toen nog vanuit basiseducatie, lees- en schrijfonderwijs voor volwassenen. Dat is later opgegaan in het Drenthe College. Sinds de oprichting van Stichting d’r Uit in 2002 zijn we verder gegaan met de organisatie van reizen. De laatste reis was in 2017, naar Zeeuws Vlaanderen. De groep is heel divers, deelnemers zijn tussen de 25 en 70 jaar. Iedere keer opnieuw kijken ze weer zo uit naar het uitstapje. We koken samen, gaan een keer uiteten en bezoeken een museum of iets anders wat leuk is om te zien in het gebied. Soms word ik in de supermarkt aangeklampt: wanneer gaan we weer? Zo dankbaar is het als je ze zo ziet genieten. Er zijn zelfs drie liefdesstelletjes uit voortgekomen. Hoe mooi is dat?’

Punt is nu de financiën. Fondsen houden de hand op de knip. De gemeente Noordenveld doneerde gelukkig 1000 euro. ‘Dat waarderen we heel erg. Een crowdfundingsactie heeft 300 euro opgeleverd en we hebben zelf nog een startkapitaal van 1000 euro’, vertelt Bert Neven, penningmeester en secretaris van de stichting. Maar we zijn er nog niet. Er is nog een tekort van 5000 euro. We bekostigen de reis, het verblijf en het eten voor een groep van ongeveer 35 deelnemers. De bus sponsoren of het slotdiner mag uiteraard ook. We zijn overal blij mee. Veel leden van Flotar gaan mee, net als de G-voetballers van Noordenveld. Vier van onze deelnemers zijn onlangs kampioen geworden met het G-voetbalelftal van ONR. Het is een beetje een vergeten groep. Ze vallen overal net tussenin. Ze kunnen zichzelf wel redden, maar net niet goed genoeg om volwaardig te kunnen functioneren.’ Maar, benadrukt Neven, ‘ze zijn zeker niet zielig. Het is alle dagen lachen, gieren, brullen.’

Doneren

Wie helpt deze leuke Noordenvelders aan een onvergetelijke vakantie? Een donatie doen kan via de link: https://www.geef.nl/nl/actie/vakantiereis-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/donateurs Een bijdrage storten mag natuurlijk ook: dat kan op bankrekeningnummer NL33 RABO 0355 8000 20 ten name van Stichting d’r Uit Roden.