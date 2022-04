‘Het is liefdewerk oud papier, maar het betaalt zich altijd uit’

Veel Oranjeverenigingen in de problemen, maar Veenhuizen bloeit

NOORDENVELD – Veel Oranjeverenigingen hebben het niet makkelijk. Sommige stoppen, andere zoeken naarstig naar bestuursleden. In Roden wordt dit jaar door het gebrek aan mensen niets georganiseerd. Ook in Norg lukt het niet vrijwilligers op de been te krijgen. Blijft over Veenhuizen en Peize. Daar wordt het volksfeest wél gevierd.

Floor Schmitz zag het helemaal zitten toen ze twee jaar geleden het stokje overnam van Bernard Klaver, de toenmalige voorzitter van de Oranje Stichting Roden. Koningsdag moet gevierd worden in een dorp, is ze van mening. Dat gaat voor dit jaar in ieder geval niet lukken, dat is zo goed als zeker. Reden: geen bestuur. Schmitz is zelf als voorzitter het enige bestuurslid van de vereniging. De website is inmiddels uit de lucht. Doodzonde dat er geen Oranjefeest is, vindt ze. ‘De stichting bestaat nog wel, maar is slapend. Als je dat ontbindt, is er niets meer. Het is zo jammer, we hebben wel de financiën om iets te kunnen organiseren. Op vacatures die we geplaatst hebben, kwam geen enkele reactie. Het is onmogelijk om het in je eentje te organiseren.’ Een idee heeft Schmitz er wel bij. ‘Iedereen zou van Koningsdag moeten kunnen profiteren. De winkels mogen open, wie wil met kraampjes voor de deur en de hockeyclub en de scoutingvereniging mogen demo’s geven om leden te werven. Tot dusver mochten alleen vijf dansscholen een show geven. Die regels moeten veel meer veel meer losgelaten worden. Je moet zorgen voor vertier, een leuke braderie erbij, springkussens voor de kinderen, dat hoort in een dorp. Een goede samenwerking tussen de Zakenkring, Volksvermaken en de gemeente zou hierin wenselijk zijn. Ik heb met Volksvermaken om de tafel gezeten. Zij zeggen op hun beurt dat het niet aan hen is om het te organiseren, zij hebben al veel evenementen. Dat is ook begrijpelijk.’ Schmitz hoopt dat er toch nog mensen zijn die zich melden. ‘Al zouden we eerst met vier man beginnen, dan ben ik al geholpen.’ Wie samen met Schmitz de schouders eronder wil zitten, kan een mailtje sturen naar oranjestichtingroden@gmail.com. ‘Ik hoop dat ik reacties krijg, want ik wil heel graag door!’

‘Geen taak gemeente’

De Vereniging voor Volksvermaken in Roden is niet van plan om de organisatie op zich te nemen. Wel is de vereniging benaderd door de gemeente om ‘iets te doen’ op Koningsdag. Voorzitter Lammert Kalfsbeek vindt het aan de gemeente om contact te leggen met de Oranje Stichting. ‘Als er niets gebeurt, er geen vrijmarkt is, krijg je dat niet meer terug’, zegt Kalfsbeek. Burgemeester Klaas Smid vindt dat initiatieven voor een Oranjefeest vanuit de samenleving moeten komen. ‘Het is niet aan de gemeente om een dergelijk feest te organiseren. Wel verlenen we graag onze medewerking. De jongens van het beheer regelen dingen om het feest veilig te laten verlopen. Tot dusver hebben we geen signalen over dat er iets georganiseerd gaat worden ontvangen. Of er toch kinderen met een kleedje en spullen naar Roden komen weet ik niet. Vanuit de officiële kanalen zijn er geen aanvragen binnengekomen’, zegt Smid die normaal gesproken zelf altijd een rondje langs de dorpen in zijn gemeente maakt op Koningsdag. Roden en Norg kan hij in ieder geval overslaan. Want ook in Norg heeft de Oranjevereniging een gebrek aan vrijwilligers. Veenhuizen en Peize kunnen wel op een bezoekje van de burgervader rekenen.

Peize begint Koningsdag met de vrijmarkt en daarna de fietstocht. Nieuw dit jaar is het ringsteken op hobbelfietsen, het event dat normaal op het zomerfeest gehouden werd. Omdat het evenemententerrein minder geschikt is, hebben de Paiser Volksvermakers het verplaatst naar Koningsdag.

Veenhuizen

Het Oranje Comité Veenhuizen bruist van de plannen. Deze stichting bloeit als nooit tevoren. Het bestuur telt zeven man. Vanaf oktober beginnen de bestuursleden met de eerste vergadering, waarna in januari steeds frequenter vergaderd wordt.

Lotte Kraan, voorzitter van het Oranje Comité: ‘We hebben een heel gezellig team. De vergaderingen duren dan ook altijd heel lang bij ons. We vinden het ook echt heel leuk om steeds weer iets te verzinnen. Dit jaar hebben we een thema dat we eerder al wilden gebruiken, maar toen gooide Corona roet in het eten. Het thema van deze koningsdag is Sprookjes.’ Er zal van alles te beleven zijn in Veenhuizen, zoals een zeskamp. ‘Er zijn allemaal spelletjes, met ook wat meligs ertussen. Er moet natuurlijk wel gelachen worden. Ook hebben we een stormbaan, een sprookjes-stoelendans en eiergooien met een gouden ei. En we vragen de teams die elkaar uitdagen zich passend bij het thema te kleden. We beginnen altijd hetzelfde, met het zingen van het eerste couplet van het volkslied. Dat hebben we deze keer maar even uitgeschreven, dan kan iedereen meedoen.’

Er mogen dan zeven bestuursleden zijn, op de dag zelf zijn er veel meer vrijwilligers betrokken. ‘Ja, het is natuurlijk ons kent ons hier in Veenhuizen. Iedereen kent wel iemand die wel helpen. En we verplichten onze partners ook om te helpen. Wat ook helpt, is dat dit het enige feest voor het hele dorp is. En we bestaan ook al een tijdje, in 2024 alweer 25 jaar. Dan gaan we groots uitpakken. Wat er precies gaat gebeuren weten we nog niet, maar we zitten al druk te broeden.’





Ook financieel redt het Oranje Comité het prima. ‘We krijgen steun van de gemeente, houden een collecte, verkopen loten voor een Rad van Fortuin, waarvan de prijzen worden gesponsord door ondernemers en op de avond zelf hebben we een eindfeest met muziek, waar mensen ook een hamburger of een gehaktbal kunnen kopen. Maar het kost ook veel geld, want zo’n stormbaan is niet gratis. Maar tot nu toe redden we het prima. En na afloop horen we altijd van mensen dat ze een knalfuif hebben gehad. En daar doen we het voor.’