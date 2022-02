‘Het is mooi om te musiceren in onze kerk, de akoestiek is geweldig’

Magarethakerk weer schitterend middelpunt concerten

NORG – Wie dwars door Norg komt ziet op de brink de imposante Magarethakerk. Gebouwd in de dertiende eeuw kent de Magarethakerk enkele bijzonderheden. Toren en schip zijn gebouwd in de romaanse stijl. Enkele grafzerken liggen op de kerkvloer. Er zijn oude interieurstukken waaronder twee vonten. De luidklok werd in 1655 gegoten en het orgel gebouwd in 1896. Kortom, een kerk met een grote historische waarde. Elke zondag om 10.00 uur begint de kerkdienst en in de zomermaanden zijn er regelmatig rondleidingen.

Wim en Margreet Raven (foto) kennen de kerk als geen ander. ‘Vaak horen we van kenners dat het mooi is om te musiceren in onze kerk, de akoestiek is geweldig. Ook het effect van de lichtinval is goed. Als het donker is maken we gebruik van spotjes. Afgelopen week was er een concert van Roon Staal. Zijn voorjaarstournee ‘a piano a song a voice’ trok ruim 50 bezoekers naar de kerk.’ Zelf hebben Wim en Margreet een brede muzikale smaak en wordt elk muziekgenre welkom geheten. De Paiser Hopsingers zijn al jarenlang een vertrouwde gast in de kerk. Op vrijdag 1 april geven zij hun Krokus concert. Meerstemmige liedjes muzikaal ondersteund door een eigen combo. ‘Het mooie is,’ weet Wim Raven ‘dat de dirigent het zingen in de kerk van Norg mooier vindt dan in de kerk van Peize. ‘Het geluid van de Hopsingers komt beter tot zijn recht en ook is er voor de koorleden en muzikanten meer ruimte.’

Ook de Culturele Raad Norg organiseert de komende tijd op de zondagmiddag een tweetal concerten. Op 13 maart komt Mezzo sopraan Esther van Dijk zingen met begeleiding van pianist Cas Straatman. Op zondag 3 april komt het Rosella Duo. Inger van Vliet op viool en Angélique Heemsbergen met piano zijn een duo dat perfect op elkaar is ingespeeld. Duo Fling speelt Ierse Folkmusic. Zij komen op vrijdag 25 maart. ‘Dat kan ik van harte aanbevelen,” laat Wim Raven weten. ‘Zij zijn al vaker in Norg geweest met enkele fantastisch mooie optredens.’ Fling speelt Ierse traditionele muziek. Beide muzikanten zijn multi-instrumentalisten en dat levert zeer afwisselende klanken op. Wim en Margreet Raven vinden het jammer dat er soms te weinig bezoekers afkomen op de concerten. ‘Als je ziet hoe hoog de kwaliteit van het gebodene soms is, dan snap ik niet dat er niet meer mensen komen om hiervan te genieten. Ik zie vaak dezelfde mensen. Ook Norgers zouden wat ons betreft wat vaker de concerten mogen bezoeken. De kerk staat open voor iedereen en je hoeft niet verbonden te zijn aan de kerk om hierbinnen te komen. Zie het als een concertzaal, een ontmoetingsruimte waar op gepaste tijden een concert wordt georganiseerd,’ zegt hij.

Niet alleen staat de kerk open voor muziek, kerkdiensten en rondleidingen. Ook trouwerijen en begrafenissen worden er georganiseerd. De kerk telt in totaal 140 zitplaatsen. ‘Als het erg druk is dan kunnen we een livestream maken met de Magarethahoeve achter de kerk of een horecagelegenheid in de nabijheid,’ zegt Wim Raven. ‘Het is ook dankbaar werk als je het goed hebt geregeld,’ laat Margreet Raven weten. ‘Er zijn zoveel verschillende mensen met hun wensen. Wij houden daar rekening mee, geven tips en adviezen. Het is mooi als mensen met een goed gevoel de kerk verlaten.’

Voor het muziekprogramma kijk op www.magarethakerknorg.nl.