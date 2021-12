Noordenvelder zwembaden organiseren Schoolzwemkampioenschappen

NOORDENVELD – De vier zwembaden in de gemeente Noordenveld hebben de koppen bij elkaar gestoken. Gezamenlijk gaan ze ‘Schoolzwemkampioenschappen’ organiseren in de gemeente. Na het behalen van het zwemdiploma wordt er veel te weinig gedaan aan onderhoud van de zwemvaardigheden en dat is zorgelijk, vinden Joost Veenema, manager bij het Molenduinbad Norg en Gina Boonstra van Zwembad de Hullen in Roden. Met eigen ogen zien ze regelmatig dat kinderen amper naar de overkant van het bad kunnen zwemmen als ze na lange tijd weer eens een duik in het water nemen. De Schoolzwemkampioenschappen moeten ervoor zorgen dat er weer aandacht komt voor de zwemvaardigheden en dus de zwemveiligheid. De kampioenschappen worden gehouden op zaterdag 25 juni van volgend jaar.

Het contact tussen de vier zwembaden in Roden, Peize, Norg en Veenhuizen was er al, maar door de coronaperiode is dat nog verder geïntensiveerd, zegt Joost Veenema die ook voorzitter van de gezamenlijke zwembaden Drenthe is. ‘Je loopt tegen dezelfde dingen aan, dan bestuurlijk overleg prettig. We voelden de urgentie om bij elkaar te komen.’ Er wordt veel te weinig gezwommen, weten Veenema en Gina Boonstra. Beide constateren ze dat veel van wat kinderen tijdens het zwemdiploma is aangeleerd, verdwenen is. Kinderen die grote moeite hebben om de overkant van het bad te halen vanaf het startblok. ‘Het is soms schrikbarend om te zien hoeveel er is weggezakt. Ouders zien kennelijk de noodzaak er niet van in. Maar als er een weekendje Center Parcs geboekt is moet het steeds gekker en steeds mooier, een zwembad met een wildwaterbaan en trechters. Dan moeten kinderen zich wel kunnen redden.’

1700 kinderen

Schoolzwemkampioenschappen dus. In de aanloop naar de kampioenschappen krijgen alle schoolkinderen een schoolzwemles van 90 minuten in één van de vier zwembaden. De lessen worden gegeven door de zwemleraren van het desbetreffende zwembad en zijn vooral gericht op zwemtechniek. Daarnaast wordt er geoefend op de schoolslag, borstcrawl en de hindernisbaan, de drie onderdelen op de Schoolzwemkampioenschappen. Alle groepen 5 tot en met 8 van de 17 basisscholen in de gemeente zijn uitgenodigd om mee te doen. Dat gaat om ongeveer 1700 leerlingen, weet Wouter Meertens die als Noordenvelder sportcoach betrokken is bij het project. ‘Voor de scholen brengt het geen werk met zich mee. Samen met de zwembaden regelen we het hele traject. We willen het de scholen gemakkelijk maken: ze mogen zelf de locatie voor de voorronde kiezen, vaak zal dat de dichtstbijzijnde zijn. De kampioenschappen op 25 juni worden gehouden in het Molenduinbad in Norg. Na de verschillende onderdelen wordt er een scholenestafette gezwommen. De snelste school wint de wisseltrofee. Na de kampioenschappen mogen de kinderen allemaal lekker vrij zwemmen.’

Jaarlijks evenement

Uiteindelijk hopen Veenema en Boonstra het schoolzwemmen weer op de kaart te krijgen. Dat is jaren geleden weggesaneerd. Veenema: ‘Enkele scholen doen wel aan schoolzwemmen. Obs de Hekakker is daar een voorbeeld van. Die krijgen wekelijks zwemles. Ik heb niet de illusie dat we iedere schoolklas in het bad krijgen, maar de Schoolzwemkampioenschappen is een mooie stap om aandacht te krijgen voor het belang van zwemmen. Laten we proberen dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Boonstra hoopt vooral dat ouders wakker worden. Dat ze inzien dat het belangrijk is dat hun kind blijft zwemmen. De Hullen heeft daarvoor een speciaal programma, het Zwem APK. Ook in Norg worden opfriscursussen gegeven. Alle scholen zijn inmiddels geïnformeerd over de Schoolzwemkampioenschappen, weet Wouter. ‘We hopen dat scholen de toegevoegde waarde ervan inzien en dat ze net zo enthousiast zijn als wij. Het project hebben we kunnen organiseren dankzij het Sportakkoord Noordenveld. Zij hebben ons subsidie verstrekt. Daardoor hebben we de eigen bijdragen voor scholen weten te beperken. Scholen die meedoen betalen twee euro per leerling.’ Scholen die aan willen sluiten kunnen zich aanmelden via service@stwin.nl. Voor vragen kunnen ze terecht bij de Roder sportcoaches Wouter Meertens (06-44772066) en Marten Vogt (06-45303779).