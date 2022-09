‘Het is uniek dat er in onze gemeente zoveel moois bewaard is gebleven’

Casper Colenbrander over de Open Monumentendag

RODEN – Een geliefd monument kan hij niet benoemen. Wel zegt hij trots te zijn op zoveel monumentaal ‘schoon’ in de gemeente Noordenveld. ‘Als ik op De Brink in Roden sta en om me heen kijk, word ik blij. Het is toch uniek dat er zoveel moois bewaard is gebleven.’ Dit zegt Casper Colenbrander, sinds vorig jaar secretaris van het comité van de Open Monumentendag in Noordenveld.

Het comité bestaat uit de historische verenigingen Roon, Pezie-Peize en Norch, de molenaars van Roderwolde en Norg en Veenhuizen Boeit. Samen met de vele vrijwilligers van de Mensinge, het Scheepstra Kabinet en Veenhuizen nodigen zij u ook dit jaar op 10 en 11 september weer uit meerdere Noordenveldse monumenten te bezoeken.

Casper werd vorig jaar gevraagd de rol van secretaris op zich te nemen. Het past hem wel om aan de regelkant te zitten. ‘Vanaf januari richt ik mij op de planning, stuur ik mails, ga ik achter de subsidies aan en ben ik bezig met de website en de folder. De deelnemers hebben vanzelfsprekend de grootste taak, zij moeten hun monumenten openstellen.’

De nog maar 23-jarige student geschiedenis besloot in coronatijd om zich als vrijwilliger bij de Mensinge aan te sluiten. Vlak daarvoor bezocht hij het museum voor de kerstexpositie van Henk Helmantel. ‘Ik was onder de indruk van de expositie en van het museum en ik hoorde dat ze nog vrijwilligers zochten.’ Casper studeerde in Amsterdam politicologie en werd door de restricties in verband met corona teruggeworpen op wonen bij z’n moeder in Roden. ‘Alles was dicht en ik had niet veel te doen.’ En daarmee kreeg De Mensinge in Casper een nieuwe vrijwilliger. Ook in Amsterdam gaf hij in z’n vrije tijd al geschiedeniscolleges aan ouderen en bij de buurtopvang. En nu geniet hij van enthousiaste bezoekers die hij rondleidt in de havezate. Niet vreemd dat hij nu ook een rol heeft in het comité Noordenveld.

De ambitieuze Casper, hij zit sinds mei dit jaar ook nog eens in de gemeenteraad, besloot Amsterdam na corona definitief de rug toe te keren. ‘Na maanden uit de stad te zijn geweest, was de binding weg.’ Hij ruilde bovendien de studie politicologie in voor geschiedenis. Hoewel hij altijd al van plan was voor geschiedenis te gaan, twijfelde hij of hij er carrière mee kon maken. ‘Ik dacht met politicologie meer kansen te maken.’ Dit jaar begint hij aan z’n tweede jaar geschiedenis en blijft hij voorlopig wonen in Roden, de gemeente waar hij politiek bedrijft. Zo lijkt hij toch nog de vruchten te plukken van wat hij in Amsterdam geleerd heeft.

Nu kijkt Casper uit naar het tweede weekend van september, de open monumentendagen. De verenigingen hebben ook dit jaar aangesloten op het landelijke thema ‘duurzaamheid’. In het oog springen in dit kader natuurlijk de molens van Roderwolde en Norg die al anderhalve eeuw op volle toeren draaien op windkracht. ‘Duurzaamheid is echter meer dan schone energie’, aldus Casper. In Veenhuizen hebben veel Rijksmonumenten nieuwe functies gekregen. ‘Ook recreatie kan duurzaam zijn, want in Norg bij ‘Den en duin’ staan nog steeds prachtige architectonische vakantiehuisjes.’

Veel monumenten passeren elk jaar opnieuw de revue. Toch wil Casper ook aandacht vragen voor een aantal nieuwe monumenten in het programma. Hij noemt de Electriciteitscentrale in Veenhuizen die 110 jaar bestaat. Het thema duurzaamheid is hier zeker van toepassing want de opgewekte stroom wordt nu intern gebruikt voor verlichting van de machinekamer. ‘Ook een bezoekje waard is het oude watergemaal in Peizermade.’ Werd het gemaal een eeuw geleden ingezet om het waterpeil zo laag mogelijk he houden, sinds de realisatie van De Onlanden staat de pomp bijna altijd uit. Zo profiteert de natuur van meer water. ‘Op beide monumentendagen zal Arend Luinge het gemaal in werking stellen en zullen er praamtochten worden ingezet. De praamvaart door De Onlanden tussen het gemaal en de haven van Roderwolde zal tweemaal per dag plaatsvinden.’

Gelukkig kent Open Monumentendag altijd twee dagen. Casper hoopt op de eerste dag in z’n rondje zoveel mogelijk zelf te kunnen zien. ‘Op zondag zal ik in de functie van vrijwilliger te vinden zijn bij Mensinge.’

Voor meer informatie: www.openmonumentendag.nl