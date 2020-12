Het is veel te stil rondom de voetbalclubs

Hoe staan VV TLC en Nieuw-Roden er voor?

REGIO – Zolang er niet gevoetbald wordt, maakt De Krant een rondje langs voetbalclubs in de regio. Jan Rockers en Reimer van der Vlugt, voorzitters van respectievelijk VV TLC en VV Nieuw-Roden, nemen de stand van zaken door.

‘Het is rustig binnen de club’, zegt TLC-voorzitter Jan Rockers. ‘De jeugd traint wel door en de selectie is weer begonnen met trainen in groepjes van vier, maar ik vind er niks aan. Het seniorenvoetbal is lamgelegd. Het is een geweldige aanslag op het moraal.’

‘Het vlaggenschip van TLC bestaat uit vele jonge talenten. Deze jonge spelers zijn doorgestroomd vanuit de jeugd. We hebben ook een aantal leden verloren.’ Eigenlijk vindt de voorzitter dit wel positief. Hij is trots dat jeugdspelers het hogerop bij buurtverenigingen gaan zoeken. Daarnaast is het jammer want TLC wil zelf ook een stapje omhoog met het eerste seniorenteam. Promotie naar de tweede klas wordt nu wel lastig. We gaan verder met bouwen aan een jeugdig team wat op den duur wellicht tweede klas kan gaan spelen. De motivatie is er zeker en het dient gezegd de jonge spelers proberen er best nog iets van te maken in deze periode.’

Het bestuur vergadert één per maand via teams na de uitspraak van de regering. De club staat niet stil en is met verschillende zaken bezig. Zo is het contract met trainer Henry Kramer met één jaar verlengd met een optie van nog een jaar. Kramer past bij de club, aldus Rockers. ‘We zijn tevreden met zijn werkwijze. Valery Sedoc, looptrainer bij de Jeugd, heeft in een periode van tien weken voor een loopscholing binnen de gehele vereniging gezorgd. Vooraf aan de training krijgen spelers gerichte looptraining aangeboden. Wij zijn voornemens dit in de tweede helft van het seizoen te herhalen. Voor de selectie elftallen senioren gebeurt de loop- en hertsteltraingen door balans. Hiermee hebben we een win-win situatie voor beide partijen.’

De blikseminslag in de lichtmasten heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe ledlichtinstallatie op het trainingsveld moest worden vervangen. Ondanks de enorme schade die het had opgelopen voldoet het weer aan de eisen van deze tijd. De bovenbouw op de kantine wordt op dit moment, zowel aan de binnen en buitenkant gerenoveerd. Het bestuur is ook aan het kijken hoe de kleedkamers aan een metamorfose kunnen worden onderlegd.

De club staat er financieel goed voor. ‘We hebben weinig onkosten’, zegt Rockers. ‘Het contract met Heineken is verlengd. Vooral blij zijn wij ook dat onze Hoofdponsor Sylvaphane de overeenkomst heeft verlengd. Dus dat is goed nieuws. In deze lastige periode proberen we ook met gepaste acties inkomsten te generen voor zowel de lokale ondernemers alsook de vereniging. Een voorbeeld van zo een actie is het verkopen van kerstpakketten. Betrokkenheid maar vooral ook uitzetten van acties vanuit de vereniging vinden we belangrijk in deze tijd. De waardering gaat dan ook uit naar de commisies die dit allemal op poten zetten. Dit is geen eenvoudige klus in deze omstandigheden.’

‘Jammer dat het Leekster Voetbalgala geen doorgang kan vinden. Dit jaarlijks terugkerend groots voetbalfestijn zal worden gemist in de komende maanden. Een moedig en correct besluit van het bestuur van het LVG hierin vroegtijdig een knoop door te hakken.’

Het afscheid van Wander Balkema is door de Corona in het water gevallen. ‘We hebben als bestuur dan ook besloten in het voorjaar van 2021 op een gepaste wijze afscheid te nemen. Ook heeft het bestuur besloten de traditionele ALV welke wordt gehouden in de Decembermaand uit te stellen naar het voorjaar van 2021.

Er is geen ledenverlies door de coronapandemie. Hier zijn we als bestuur ontzettend blij mee. Binding met je leden is nu best wel een uitdaging. Onze jeugdafdeling bedenkt van alles om het de jeugdleden naar het zin te maken. Alle jeugdleden hebben bijvoorbeeld een bal en pionnen ontvangen om thuis zoveel mogelijk bezig te kunnen zijn. Het sociale contact in het weekend tijdens de wedstrijddagen wordt wel gemist. Rockers denkt dat er in januari ook nog niet gevoetbald mag worden. Er zal eerst een vaccin moeten komen.’

Tijdens de persconferentie van premier Rutte laat voorzitter Reimer van der Vlugt weten dat hij gehoopt had op meer vrijheid bij het sporten. ‘Dat zit er helaas niet in. Zeker niet na de vele besmettingen van de afgelopen dagen. Hij is er voor dat er regionaal naar wordt gekeken. Dat zit er helaas ook niet in, terwijl in Noordenveld en Westerkwartier maar heel weinig besmettingen zijn.’

De jeugd en senioren trainen wel. De jeugd speelt op zaterdag en tijdens trainingsavonden. De senioren trainen met viertallen conform de regelgeving. Het is behelpen maar het gaat. Lastig is het om de motivatie en uitdaging erin te houden.

Het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi in De Hullen gaat op 24 december wél door. Helaas zal dan niet het traditionele zwemmen plaatsvinden. ‘We willen de leden iets bieden en binden. Als leden stoppen is dat desastreus voor de club. Tot op heden heeft Nieuw Roden trouwe en loyale leden. Het plan van de KNVB om op 16 januari te beginnen met de competitie is niet realistisch met al de besmettingen. Het biedt vooralsnog geen perspectief ook al willen we graag anders.’

Nieuw-Roden is financieel gezond. De verbouw van de kantine is de afgelopen weken gerealiseerd. De verbouw van de boerderij, waar twee grote kleedkamers in zijn gekomen, is een fraai stukje samenwerking met de club, gmeente en Noordhuis geweest.

De voorzitter en zijn medebestuurders hebben wel plannen in het hoofd, maar de regelgeving houdt ons tegen om de plannen verder uit te vouwen. Er is een werkgroep 75 jaar Nieuw Roden geformeerd.In 2022 zal dit tot een mooi feest gaan leiden. Van der Vlugt heeft het voorzitteroverleg Noordenveld via Sport Drenthe gevraagd weer eens met elkaar om de tafel te komen zitten. Dit overleg staat al even stil. Dit is jammer want de samenwerking van de clubs uit Gemeente Noordenveld is prima en hie rkomen veelal goede initiatieven uit naar voren.

Het bestuur is na een aantal keren online te hebben vergaderd, weer fysiek bij elkaar gekomen. Dit op gepaste afstand. Een aantal jonge mensen sluiten inmiddels ook aan om het bestuur van nieuw elan te voorzien. Met beide trainers, Henry Etten en Johan Middel, hoopt de club binnenkort tot een overeenstemming te komen voor een verlenging van hun dienstverband.

Tot slot denkt Van der Vlugt dat er in januari nog niet gevoetbald gaat worden.