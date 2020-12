RODEN – Een foto die we gisteren ook maakten, dezelfde plek op hetzelfde tijdstip. Gisteren stond de Heerestraat in hartje centrum tjokvol auto’s. Nu is het een stuk rustiger. Helemaal leeg zijn de straten gelukkig niet. Nog aardig wat winkels mogen hun deuren tóch openhouden: de supermarkt, de kaaswinkel, de bakker, de slager en de drogist. De Hema ook. Die laatste onder voorwaarden: een warme worst aanschaffen mag wel, spullen voor je baby ook, maar een onderbroek of een paar sokken kun je schudden. Die schappen moeten namelijk worden afgedekt of verwijderd uit de winkel. Primera is alleen open voor pakketbezorgers en voor de verkoop van postzegels, maar de Privé en de Story krijg je niet mee. Kruidvat is open, want de keten valt onder een essentiële winkel. Ina van der Heide van Primera in Roden snapt er geen bal van. ‘Het is hartstikke krom. Kruidvat is een compleet warenhuis waar je werkelijk álles kunt kopen. Kleding, speelgoed, noem maar op. De slijterij is open, maar wij mogen geen sigaretten verkopen. Ik begrijp er helemaal niets van. Het is zo oneerlijk allemaal. Wat we nu doen is bezorgen. Wouter vliegt het hele dorp door met van alles en nog wat. Wat er veel gevraagd wordt? Sigaretten en Staatsloten vooral. Maar je zal een kledingzaak hebben, dan ben je helemaal zuur.’