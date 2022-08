Het is zomer in Zomerbad Peize

PEIZE – Eindelijk kan het Zomerbad uitpakken. De temperaturen laten gelukkig toe dat het bad de allernieuwste attractie voor de wat grotere jongeren kan showen. En blijkbaar zijn niet enkel de grotere jongeren favoriet. Ook de kleintjes stonden netjes op hun beurt te wachten om de beproeving van de krokodil stormbaan te trotseren. De eerste reacties waren super. Helaas is het niet te voorspellen wanneer de krokodil erin ligt. Dit is echt afhankelijk van het weer. Maar als de zon zich regelmatig van de goede kant laat zien, ligt hij heerlijk in het water te bakken. Deze aankoop is mede mogelijk gemaakt door trouwe donateurs van het Zomerbad, de sponsoractie van supermarkt Plus de Weerd vorige zomer en de Rabobank-clubsupport. Het Zomerbad Peize blijft bruisen!