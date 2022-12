‘Het jasje verandert, maar verder blijft alles bij het oude’

RODEN – De Fiets Roden is Giant Store Roden geworden. Eigenaren Bert en Tina van der Veen vertellen: ‘We zijn al vanaf 2016 een partnerstore, maar nu zijn we ook een Giantstore. We dragen op deze manier bij aan het concept van Giant. De presentatie van de winkel is nu net als alle Giantstores over de hele wereld. Het was een logische stap, we verkochten altijd al Giant fietsen. Het is een heel mooi en betrouwbaar merk. Je kunt een Giant kopen van Nieuw Zeeland tot Groenland. Er komen zo’n 6 miljoen fietsen uit de fabrieken rollen. Omdat het zo’n groot merk is zijn er dus ook nooit leveringsproblemen geweest. Het is ook een fijn merk om mee samen te werken. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze eigen garantie bepalen en afhandelen, zodat de klant snel weer geholpen is.’

Buiten een andere branding verandert er niet veel. ‘Het jasje verandert, verder blijft alles bij het oude. De service en de kwaliteit blijven hetzelfde. We zijn nog steeds de Fiets zoals we 10 jaar geleden begonnen waren. Klanten zien dus ook zelfde vertrouwde gezichten.’

Om ruimte te maken voor een nieuw merk aan accessoires is er een outlethoekje gecreëerd. ‘We hebben momenteel fietstassen en andere mooie artikelen in de aanbieding. Ook hebben we op de bovenverdieping fietsen in de aanbieding.’ Giant Store de Fiets is te vinden aan de Heerestraat 5 in Roden. Meer informatie is te vinden op www.Giantstore-roden.nl