TOLBERT – Het lange wachten is voorbij. De gemeente Westerkwartier heeft in Ard van der Tuuk – oud burgemeester Grootegast – haar eerste kroonbenoemde burgemeester gevonden. De gemeente zocht een burgervader met het juiste DNA. De D van Dichtbij, de N van Nuchter en de A van Ambitieus. De raad zag in Van der Tuuk een droomkandidaat en Van der Tuuk vond op zijn beurt in het burgemeesterschap zijn ‘hoofdprijs’. De politicus lijkt zijn plaats te hebben gevonden. De ambtsketen hangt stevig om zijn nek. En nu? ‘Aan de slag!’