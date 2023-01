Het lege graf van Christus van Mariét Reurink te bewonderen in kerk Roderwolde

RODERWOLDE – Voor de derde keer heeft schilder Fokko Rijkens een expositie ingericht in het kerkje van Roderwolde. De ‘Nieuwe Lente’ heet de expositie. Er hangen prachtige werken van zijn dinsdagochtend groep, waaronder het grote schilderij van Mariét Reurink. ‘Het lege graf van Christus, heet het. Reurink neemt deel aan het televisieprogramma ‘De Nieuwe Vermeer.’ Reurink: ‘Door het volgen van schilderlessen bij Fokko Rijkens en het plezier in schilderen ben ik in gegaan op de uitnodiging op TV om te schilderen als deelnemer voor televisieprogramma De Nieuwe Vermeer welke in februari uitgezonden wordt. Ik heb gekozen voor het lege graf van Christus met de voorwaarde dat het doek 160 bij 140 centimeter is; er drie Maria’s, het graf van Christus en één of twee engelen op staan en dat de ontvanger van de boodschap duidelijk is. Wekelijks heb ik een foto- en videoverslag gemaakt. Van eind september tot de inleverdatum 20 november heb ik intensief aan het doek gewerkt. Door het verhaal van Johannes Vermeer en zijn schilderij Christus in het huis van Martha en Maria; ben ik gaan nadenken over de Maria’s in deze tijd. Mijn hart raakte bewogen voor de vrouwen, kinderen die gevlucht zijn uit de oorlog; vrouwen die leven in onderdrukking; ouders die kinderen verloren zijn; zoals Johannes Vermeer 4 kinderen verloor in zijn leven. Deze verhalen hebben me gemotiveerd om met liefde, soms enorm worstelend als amateur, maar met plezier dit schilderij te maken. Kunst brengt je naar je binnenwereld; kunst raakt en beweegt. Helaas heb ik de finale niet gehaald, maar heeft het schilderij nu een prachtige plek in het kerkje in Roderwolde gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor.’ Expositie ‘De nieuwe Lente’ is nog te bewonderen tot eind mei.