‘Het lijkt wel Rodermarkt in Rowôl’

60 jaar openluchtspel in Roderwolde

RODERWOLDE – Ze heeft het privilege om via een paadje in haar achtertuin het openluchttheater te betreden. Daar, waar in de voormalige pastorietuin een deel van het decor, de achterkant van het huis en de schuur, alweer zijn opgebouwd. Daar, waar een grote oude beuk zorgt voor een nostalgische sfeer. Zij is Roelfina ter Steege, die de voorzittershamer na de uitvoeringen van het openluchtspel in Roderwolde dit jaar neerlegt. Met een bloedend hart, dat wel, maar het is haar nu te veel, verantwoordelijk zijn als voorzitter én regisseuse tegelijk. “Ik laat mij straks liever inzetten voor hand- en spandiensten, zo blijf ik toch betrokken.”

Roelfina, afkomstig uit Roden, ontmoette een Rowôlmer en streek na haar trouwen neer in het kleine en gemoedelijke Roderwolde. Ook hun kinderen wonen nog steeds in het dorp waar iedereen elkaar kent. “Al zei ik wel, prima dat je hier woont, maar niet tegenover mij, ik wil niet dat je mij in de glazen kijkt.” Toen Roelfina zo’n 30 jaar geleden gevraagd werd om mee te spelen in het openluchtspel van Roderwolde hoefde ze niet lang na te denken. Ze speelde toen ook al met veel plezier toneel bij de korfbalclub. En na een paar jaar spelen kwam ze in 1998 in het bestuur. “Even snoof ik ook aan de rol van souffleur, prachtig om elke avond eerste rang te zitten, maar ik miste het spelen.” Zo beklom ze toch weer het podium en toen de voorzitter zes jaar geleden stopte, werd Roelfina de rol van voorzitter toebedeeld. “Ik kan wel goed een praatje houden”, maar een echte voorzitter vindt ze zichzelf niet. “Ik ben toch meer een praktisch mens, een doener.” Tegelijkertijd begon ze ook als regisseuse. “Ook zo’n prachtig vak, wat ik puur op ervaring heb geleerd.” Ze legt uit dat je je als regisseur goed moet kunnen inleven in alle rollen, dat je het stuk van voor naar achter en van achter naar voren moet kennen. Dat je ook moet letten op de mensen die even niets hoeven te zeggen, ook juist hún houding en mimiek is van belang. “En vergeet niet, deze rollen zijn vaak lastiger.” Degenen die met veel ‘bombarie’ op het toneel staan worden altijd beter onthouden, terwijl de ander vaak veel harder moet werken. Je hebt minder mogelijkheden om jezelf te laten zien, want dan ben je alweer af.” Roelfina speelde ook altijd liever een rol die wat verder van haar persoonlijkheid af lag. Dan kon ze zich beter inleven en er meer uithalen. “Hoe dichter een rol bij jezelf ligt, hoe lastiger te spelen”, laat ze weten.

Roelfina praat niet alleen met passie over toneel maar ook over de betrokkenheid van de vele vrijwilligers bij het jaarlijkse openluchtspel. Zodra er in mei weer een mail uitgaat of iedereen weer beschikbaar is, staan ze weer paraat. “De betrokkenheid met het openluchtspel is groot. Dat komt omdat er een hele goede onderlinge sfeer heerst en er vanuit het bestuur ook altijd grote waardering is voor het feit dat iedereen weer klaarstaat.” Naast de spelers, zijn de mannen van de bouw, ‘de hoessiebouwers’ alweer druk bezig. Maar ook de vrijwilligers van het licht en geluid, de catering en de dames van de grime zijn van groot belang. “En laten we Geert Lutjes niet vergeten, hij heeft zich 36 jaar ingezet als kaartcontroleur en sluit zijn vrijwilligerswerk dit jaar af.”

Het was dit jaar opnieuw spannend of het vanwege corona door kon gaan. “Toch hebben we ervoor gekozen om het openluchtspel wat dit jaar 60 jaar bestaat, maar voor de 59e keer wordt opgevoerd, te laten plaatsvinden, ook al zouden we voor een halfgevuld theater hebben moeten spelen.” Met de huidige beperkingen mogen er nu toch 320 bezoekers per avond komen.

Waarom er altijd zoveel animo is voor het openluchtspel? Roelfina denkt dat het te maken heeft met de fijne sfeer in Roderwolde en dat het theater als het ’s avonds donker is zo mooi uitkomt. De lichten hierop geven een magische sfeer. “En nu we de catering in eigen hand hebben zien we de gezelligheid ook op straat. Met een kopje koffie of een pilsje in de hand lijkt het wel Rodermarkt in Rowôl.” Ze vertelt dat de eerste bezoekers vaak al om 19.00 uur aanwezig zijn om vervolgens anderhalf uur te wachten alvorens het spektakel begint. Wat ze ook hoort van gasten is dat als je eenmaal het spel bezoekt, je elk jaar terugkomt. Het zorgt in ieder geval voor een vaste en trouwe groep bezoekers.Ook is spelen in de open lucht voor de acteurs vaak fijner om te doen. De ervaring van Roelfina is dat ze op het toneel letterlijk en figuurlijk meer lucht krijgt. “Je speelt verder van de mensen af en op het toneel heb je veel ruimte.”

Redenen genoeg om Roderwolde ook dit jaar weer in gezellige sferen te krijgen. Na de generale repetitie op 25 augustus, staat het dorp op 27, 28, 31 augustus en 1 september weer in de schijnwerpers. Roelfina gaat er in ieder geval nog eens flink van genieten en is volgend jaar graag beschikbaar voor een klusje op afroep.