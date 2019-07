Het loopt storm bij Mini Miss Noord

RODEN – ‘Het loopt storm’ aldus Kristel Schoonbeek, organisator van de Mini Miss Noord verkiezing. “Er zijn al zo’n 40 aanmeldingen binnen van enthousiaste jonge meiden uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe” Eerder dit jaar besloot het bestuur van Jaarbeurs Roden om met de Miss Noord verkiezing te stoppen. In tegenstelling tot de Miss verkiezing doet de Mini Miss Noord verkiezing (leeftijd van 6 t/m 10 jaar) het geweldig.

“Dit jaar gaat het allemaal anders” vervolgt Kristel, “Voorheen werden de voorselecties gedaan op basis van de ingezonden foto’s, dit jaar organiseren we een echte castingdag”. Bij de Mini Miss Noord verkiezing gaat het namelijk niet per sé om het mooiste meisje”. “We zoeken naar een club gemotiveerde, enthousiaste meiden die goed met elkaar overweg kunnen” aldus Kristel. Tijdens de castingdag krijgen de kinderen een korte catwalktraining, een korte dansles en een kort gesprekje met een jury.

Zodra de finalistes zijn gekozen, worden ze klaargestoomd voor de grote verkiezingsavond. Allereerst is er een kleding pasavond bij Alles Kids in Leek. Op deze avond zoeken de finalistes hun outfit uit. Deze kleding dragen ze tijdens de vrijetijdsronde. In deze outfit worden ze ook professioneel op de foto gezet tijdens een fotoshoot, aangeboden door Roelof Lutgers van StudioRL. Daarnaast hebben we meerdere oefendagen bij Dance By Eline. Dan trainen we de openingsdans, het ‘duodansen’ en geeft een ‘echte Miss’ catwalk trainingen.

Tijdens de grote Mini Miss Noord verkiezing worden de deelnemers beoordeeld door een professionele vakjury. Er zijn twee rondes, een vrijetijdsronde en een feestronde. Tussen de rondes zijn er spectaculaire optredens van o.a. Dance By Eline en Fitnesscentrum Roden. De presentatie van de verkiezing wordt voor het derde opeenvolgende jaar verzorgd door showmaster Sven van der Kooij uit Roden. Er is dit jaar ook een speciaal plekje voor oud Mini Miss Noord winnaressen. Dit blijft echter nog geheim….

De Miss die de jury het beste kan overtuigen van haar uiterlijke en innerlijke kwaliteiten, wordt gekroond als “Mini Miss Noord Nederland 2019” en mag deze titel een jaar lang dragen! De kersverse “Mini Miss Noord 2019” wordt tijdens de Rodermarkt Parade op zaterdag, rondgereden met haar 1e en 2e “hofdames”.