‘Het meedraaien in een bedrijf is toch heel anders dan op school zitten’

Ondanks corona toch stage voor leerlingen de Woldborg en Nijeborg





GROOTEGAST/ LEEK – Daar waar in maart de stages van de derde- en vierdejaars scholieren van de Woldborg in Grootegast en de Nijeborg in Leek nog werden afgelast in verband met het coronavirus, konden de stages van begin november wel doorgang vinden. En dat is ontzettend belangrijk voor de leerlingen, zeggen stagecoördinatoren Bert Evenhuis en Cathrien Verburg. ‘Door de stages kunnen de scholieren ervaring opdoen in het werkveld. Op school leren ze de theorie, maar in de praktijk gaat het allemaal toch iets anders. Wij bereiden de leerlingen voor op het MBO en daarvoor is het ook belangrijk dat zij kennis hebben van het werkveld.’



Dat de stages begin deze maand door konden gaan, is niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. In verband met het coronavirus werden de stages in maart nog afgelast. “Begin dit schooljaar hebben we vergaderd of we de stages van november door moesten laten gaan of niet”, vertelt Evenhuis. ‘Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dit wel te doen. We wilden de leerlingen namelijk de kans bieden om praktijkervaring op te doen.’ De leerlingen konden daarom op zoek gaan naar een stageplek, maar dat was niet zo makkelijk. “Bedrijven zijn in deze lastige tijd van corona wat terughoudend om stagiair(e)s aan te nemen. Toch waren er veel ondernemers die hun deuren openden en daarvoor zijn wij hen heel dankbaar. Ook de leerlingen namen zelf initiatief om de bedrijven te benaderen. Voor 14-, 15-, en 16-jarigen is dat ontzettend knap”, aldus Evenhuis.



Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, hebben de scholen in september brieven gestuurd naar ondernemers in het Westerkwartier. “Velen van hen hebben naar ons gereageerd met aanbod van stageplekken of hebben gemeld dat het daar echt niet kon”, vertelt Verburg. “Zelfs van buiten deze regio belden of mailden ondernemers om aan te geven wat bij hen mogelijk was. Deze samenwerking tussen bedrijven, leerlingen en scholen is heel goed geweest”.



Danique Riemsma (16) en Marit Marinus (16) liepen de afgelopen weken stage bij IJtsma Livingworld in Opende. De vierdejaars leerlingen van de Woldborg hoefden uiteindelijk niet veel moeite te doen om aan deze stageplek te komen. “Mijn ouders zijn bevriend met de eigenaar en op die manier kon ik er gemakkelijk tussenkomen”, vertelt Marit. “Eigenlijk zou ik er al in maart stagelopen, maar dat ging toen niet door”. Danique: “Ik zou deze periode eerst ergens anders mijn stage volbrengen, maar dat bedrijf kon mij maar vier dagen bieden. Dat was voor mij iets te weinig. Via Marit kon ik gelukkig nog een stageplek krijgen bij IJtsma”. De leerlingen van de Woldborg hebben in totaal acht dagen stagegelopen in Opende en kijken terug op mooie dagen. “We hebben van alles gedaan en hebben er bovendien veel van geleerd. Naast dat we nu een goed beeld hebben van de detailhandel en interieurbranche, hebben we ook veel contact gehad met klanten. Het sociale contact is bij bedrijven namelijk heel belangrijk. Daar zijn we de afgelopen tijd achter gekomen”. De meiden van de Woldborg zijn blij dat ze ondanks de coronacrisis hun stage hebben weten te volbrengen. “Het is heel mooi om op deze manier ervaring in het werkveld op te kunnen doen. Het meedraaien in een bedrijf is toch heel wat anders dan op school zitten”.



Ruben van den Haak (15) deed zijn tweeweekse stage bij Bakkerij van Esch in Zevenhuizen. De leerling van de Nijeborg kwam er hier écht achter wat werken is. “Twee weken lang begon ik om 07:00 uur ’s ochtends”, vertelt Ruben. “Maar het was een geweldige tijd. Ik wil later zelf ook bakker worden en daarom wilde ik maar wat graag hier mijn stage doen. Het was ook ontzettend leuk!” Tijdens zijn stage kreeg Ruben veel facetten mee van het bakkersvak. Zo mocht hij onder andere chocoladeletters, deeg en soesjes maken, die vervolgens ook verkocht werden. “Vanuit school moest ik ook nog een aantal opdrachten doen, zoals het interviewen van de bakker zelf. Door de stage heb ik een goed beeld van het werk van een bakker en ik ben er nog steeds heel enthousiast over”. Na het behalen van zijn middelbare schooldiploma wil de leerling van de Nijeborg een opleiding tot bakker volgen in Groningen. Bakkerij van Esch biedt hem de komende maanden in ieder geval nog de kans om meer ervaring op te doen. “Als ik wil, mag ik in de vakanties bij hem komen werken. Hier ga ik uiteraard gebruik van maken”, besluit Ruben.