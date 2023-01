Het meerijdplankje; Wat moet je weten, wat kun je ermee en is het handig?

Dit blog is tot stand gekomen in samenwerking met jouw-baby.nl, een Nederlands babyblog. In dit blog staan we stil bij wat een meerijdplankje is, waarom het handig is om te hebben en of het iets voor jouw situatie kan zijn.

Een meerijdplankje is een handig hulpmiddel voor ouders met meer dan één kind en waarbij één van de kinderen in een buggy of wandelwagen ligt. Een meerijdplankje is namelijk een soort plank die aan de achterkant van de buggy wordt bevestigd, waarop jouw kind kan staan terwijl jij de buggy voortduwt.

Hierdoor kan je met meerdere kinderen de deur uit gaan, zonder dat je bijvoorbeeld een dubbele wandelwagen hoeft aan te schaffen.

Er zijn verschillende soorten meerijdplankjes op de markt. Het is hierbij belangrijk om een plankje te kiezen dat geschikt is voor het gewicht én de lengte van jouw kind. De meeste meerijdplankjes hebben een draagvermogen van maximaal 20 tot 25 kilo, afhankelijk van welk product je koopt.

Daarnaast moet het meerijdplankje ook passen op het merk en model buggy dat jij hebt. Gelukkig kan je tegenwoordig zowel uit universele meerijdplankjes als plankjes die voor een specifieke buggy gemaakt worden kiezen.

Als laatste kan je ook nog kiezen voor meerijdplankjes die een eigen zitje hebben. Door een dergelijk plankje aan te schaffen, kan jouw kleine van tijd tot tijd even zitten en hoeft het niet de hele tijd te staan.

Samengevat; Een meerijdplankje kan een leuke manier zijn om met het hele gezin op pad te gaan. Jouw jongste kind kan dan fijn in de buggy blijven liggen en zijn of haar oudere broer of zus kan dan plaatsnemen op het meerijdplankje. Lekker samen door het bos, park of stad wandelen is op deze manier goed te doen.