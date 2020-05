‘Het monument is voor alle mensen in het dorp’

Monument van Hoop groeit met de dag

MARUM – Marum heeft een wel heel speciaal monument: het ‘Monument van Hoop’. Op een veldkei mag eenieder die behoefte heeft een bemoedigend woord schrijven. Al die keien, die voor de Ontmoetingskerk in Marum liggen, vormen samen het monument. Een geleend ideetje van Harjanne de Boer, kerkelijk werker binnen de Ontmoetingskerk. “Iedereen is welkom voor een steentje. Ook als je niet gelovig bent.”

Op een zonovergoten donderdagochtend staat Harjanne de Boer samen met predikant Marcus klomp voor het zelfgemaakte monument. Harjanne is al tien jaar kerkelijk werker. Bijna dominee, zegt ze zelf lachend. “Dopen mag ik niet, het Avondmaal bedienen ook niet. Ik mag wel een zegen uitspreken, maar geen mensen zegenen”, legt ze de nieuwsgierige redacteur uit. Predikant Marcus Klomp knikt. “Je mag geen sacramenten bedienen, heet dat officieel. Dat mag alleen de dominee. Klomp is acht jaar betrokken bij de kerk aan de Kruisweg. Iedere zondag houdt hij diensten in de kerk. De laatste maanden door de coronacrisis zonder publiek. En dat is best vreemd, erkent de dominee. “De diensten zijn live te volgen via KerkTV. En wie het gemist heeft, kan de dienst ook daarna bekijken”, zegt de dominee die merkt dat er behoefte is aan een praatje onder de leden van de kerk. “We houden iedere week telefonisch pastoraat. Het alleen zijn is moeilijk voor sommige mensen. Door de coronacrisis missen ze het samen zijn, het contact na afloop van de dienst. Begrijpelijk. Op 17 mei houden we een speciale dienst. Dan draaien we ‘Hou vol, hou vast’, van Bløf. Iedereen mag een foto van zichzelf of familie insturen. Al die foto’s zetten we achter elkaar en projecteren we op een groot scherm als we het lied draaien. Ik denk dat het leuk is dat mensen elkaar op deze manier toch kunnen zien. Aan die oproep om foto’s in te sturen is behoorlijk gehoor gegeven. Ik denk dat we al zo’n veertig foto’s binnen hebben.”

Monument van Hoop

Terug naar het monument. Een soortgelijk monument bij een kerk in Ommen bracht Harjanne op het idee om ook zoiets in Marum op te tuigen. “Je zoekt naar middelen om verbintenis met gemeenteleden in stand te houden. Dit is iets praktischer dan diensten. De kerk staat op een groot terrein. Er is voldoende ruimte om niet bij elkaar in de buurt te komen.” Toen Harjanne op 26 april haar plan bekend maakte, lagen er als snel vier stenen op de plek waar anders de predikant zijn bolide parkeert. Nog dezelfde middag werd Harjanne gebeld door een lid van de gemeenschap. Hij had een heel grote veldkei in zijn tuin. Of hij die bij de kerk mocht leggen. “Dat vonden we een geweldig idee. Hij heeft hem met een kraan gebracht.” Inmiddels liggen er al een stuk of zestig keitjes met teksten rondom de grote steen. Kunstwerkjes soms. En daar blijft het niet bij, als het aan de kerkelijk werker ligt. “Het monument is er voor alle mensen uit het dorp, niet enkel voor leden van de kerk. Iedereen is welkom voor een steentje. Ook als je niet gelovig bent. Er hoeven ook niet alleen maar Bijbelse teksten op. Juist niet. Iedereen die een bemoedigend woord wil vertellen mag het schrijven. De coronacrisis houdt niet op bij kerkgrenzen. We willen er graag zijn voor het hele dorp”, benadrukt Harjanne. Naast het monument staan bakken met keitjes die kunnen beschreven worden met een benzine stift die aan en paaltje hangt.

Het is de bedoeling dat het monument een vaste plek krijgt. Niet ophoudt na de coronacrisis. “Waar dat is, weten we nu nog niet. Voorlopig blijft het hier liggen, maar het zou goed kunnen dat het op termijn verhuist naar een andere plek op het terrein.” De Ontmoetingskerk gaat tot 1 juli door met online diensten. Daarna zullen ze 100 leden per dienst toelaten. “Hoe we dat precies vorm gaan geven, daar denken we nu over na. We zullen iets moeten doen met de looprichting en met de gepaste afstand van anderhalve meter. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Vergeet niet dat een groot deel van de kerkgangers tot de risicogroep behoort. We volgen de regels van de landelijke kerken.” Harjanne de Boer en Marcus Klomp zijn samen met Grytsje Hovius, ook kerkelijk werker, de drijvende kracht achter de kerk. Harjanne en Grytsje zijn samen goed voor 1 fte, Marcus werkt volledig voor de kerk. “Dat proberen we ook te zijn. Maar we kunnen niet zonder het fantastische team er omheen. Zoveel vrijwilligers zetten zich in voor de kerk. En als je een keer iets wil als voorganger, bel je nooit voor niets. Het wordt altijd geregeld. Daar zijn we trots op.” Harjanne nodigt de redacteur uit om ook een keitje te voorzien van een mooie woorden. Die schieten pas te binnen op de weg terug, in de auto.