Het nieuwe MFC in Tolbert is geopend, voor zowel cliënten als buurtbewoners

‘Van een instelling in de wijk, zijn we de wijk zelf geworden’

TOLBERT – Meer inclusie, meer verbinding en meer contact met de buurtbewoners. Dat is de opzet van het nieuwe Multi Functionele Centrum van de Zijlen dat afgelopen zaterdag officieel werd geopend. Mede projectleider en locatiehoofd werk- en dagbesteding Helga Zuidema geeft graag een rondleiding door het gloednieuwe MFC.

Bij binnenkomst valt meteen, naast de nieuwe-vloerbedekking-lucht, ook de vrolijke muurschildering op. ‘Die is gemaakt door een van de begeleiders, in samenwerking met de cliënten,’ vertelt Helga. ‘De figuurtjes en dieren geven de verbinding aan tussen mensen met en zonder beperking.’

De eerste ruimte bij binnenkomst is het restaurant. De inrichting straalt rust uit, groen wordt afgewisseld met hout. Overal staan planten. De tussenwand kan eventueel worden weggeschoven om de ruimte groter te maken. ‘De horeca gaan we rustig opbouwen, om de cliënten te laten wennen. In de coronatijd hadden we het project Soep op de Stoep, waarbij we soep rondbrachten in de buurt. Bij het laatste bakje soep dat we rondbrachten zat een uitnodiging om het eerste bakje soep gratis in de horecagelegenheid te komen eten. We hebben in totaal 500 flyers rondgebracht. En mensen kunnen weer binnenlopen om iets te bestellen. We hopen ook echt dat dat gaat gebeuren.’

In de keuken worden vaardigheden geleerd, wordt gewerkt en vanuit de bijbehorende ruimte worden de koffieruimtes van spullen voorzien.

‘Alles is in compartimenten verdeeld,’ legt Helga uit, ‘als je een ruimte huurt, kun je alleen in die ruimte. En dat kan van buitenaf. We willen graag dat er veel reuring in het gebouw is, dat de lichten ’s avonds aan staan. Maar voor de duidelijkheid, we zijn geen zalencentrum. Alles staat in het teken van inclusie. Dus als iemand hier muziekles wil geven, dan willen we graag weten wat onze cliënten daar aan hebben. Met andere woorden: kunnen er een paar meedoen. En dat hoeft natuurlijk niet de helft te zijn. En we denken dat dat goed gaat werken. Dat is ook precies wat we graag willen, omwonenden in contact brengen met de cliënten. Deze doelgroep hoort ook gewoon in de samenleving. Het leuke is dat het MFC deels bekostigd is met grond die we verkocht hebben om huizen voor particulieren op te laten bouwen. Deze particulieren zijn heel bewust hier komen wonen. Van een instelling in de wijk zijn we de wijk zelf geworden.’

Tanja bestiert het vrijetijdsbureau. ‘Wij regelen een disco, een speurtocht door de wijk, dat soort dingen. En dan betrekken we zoveel mogelijk de buurt erbij. Dat doen we na vier uur en in de weekenden.’

In de ruimte voor weerbaarheidstraining liggen dikke matten op de grond. ‘Deze training is niet voor de cliënten, maar voor de medewerkers. Vroeger leerde je dan vastklemmen, gelukkig gaat het tegenwoordig vooral om de-escalerende handelingen. We kijken veel meer naar de persoon, er is een stuk meer begrip voor mensen.’

In de productieruimte doen cliënten dingen als papier versnipperen, maar ook hebben ze speciaal voor de opening een lange slinger gemaakt. Dat betekende stof in repen van dezelfde grootte scheuren en aan een touw knopen. Een ruimte verder is de creatieve ruimte. Hier worden enveloppen beschilderd voor een cadeauwinkel in Leek, en dingen gemaakt zoals wensbuisjes. Begeleidster Sonja vertelt dat de Welkoop bakken beschikbaar heeft gesteld voor een groente- en kruidentuin. ‘Die bakken zorgen ervoor dat de cliënten er met een rolstoel bij kunnen en er tussendoor kunnen rijden. En in de winter maken wij dan weer voedseltaarten voor de vogels, die de Welkoop kan verkopen.’

In een van de gangen hangen foto’s die door een cliënt zijn gemaakt. Het zijn prachtige natuurfoto’s. Er is zelfs een hele wand beplakt met een foto van een schaap. ‘De cliënt kan al heel goed fotograferen, maar krijgt ook nog eens les van een professionele fotograaf.’





Caspar, praktijkmanager medische paramedische dienst, geeft een rondleiding door het gezondheidscentrum. ‘Wij bieden huisartsenzorg voor cliënten die in de buurt wonen en geen eigen huisarts hebben. Er is elke dag spreekuur. Ook hebben we een uitgebreide fysiotherapiepraktijk. Met vaste fysiotherapeuten. Dat moet wel, je kunt niet zomaar iemand op een cliënt zetten, je moet wel iets met de doelgroep hebben.’



Het MFC is vanaf nu ook geopend voor buurtbewoners, wie lekker wil lunchen of een kopje koffie wil komen drinken, kan gewon naar binnenlopen. Ook zijn er ruimtes beschikbaar voor verenigingen, waarbij rekening moet worden gehouden met inclusie.