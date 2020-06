Het nieuwe normaal: met mondkapje in het ov

RODEN – Het is even wennen aan het beeld van mondkapjes in het openbaar vervoer, maar het beeld zal de komende tijd nog wel even blijven. Wie van het ov gebruik wil maken, is verplicht een mondkapje te gebruiken. De buschauffeur zelf is op zijn beurt níet verplicht een mondkapje te dragen. De nieuwe maatregel is voor de meeste mensen al duidelijk, zo blijkt. Slechts een enkeling vergeet zijn mondkapje. De dienstregelingen van het ov zijn zoveel mogelijk hersteld. Toch wordt nog steeds geadviseerd het openbaar vervoer zoveel mogelijk te mijden. Alleen wanneer het echt noodzakelijk is, wordt geadviseerd het openbaar vervoer te pakken. Ondertussen is het persoonlijk contact tussen de buschauffeur en de reiziger zo goed als verdwenen. Het nieuwe normaal blijft wennen.