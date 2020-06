‘Het nieuwe normaal’ wordt voor ondernemers steeds normaler

‘Andere tijd vraagt om andere benadering van klanten’

REGIO – Het had even tijd nodig om te wennen, maar ondernemers zien dat ‘het nieuwe normaal’ al steeds beter wordt nageleefd. Consumenten lijken te beseffen dat wat vroeger heel vanzelfsprekend is, nu toch even anders gaat. En ook de ondernemers zelf doen aanpassingen. Ondertussen kijkt men hoopvol naar de toekomst en laten ze de afgelopen periode steeds meer achter zich. Op naar het nieuwe normaal.

Neem Landgoed Nienoord. Janine Baar, coördinator Marketing & Sales, was enigszins verbaasd dat Nienoord opeens vrij rap de deuren weer konden openen. ‘Ineens was daar die persconferentie van het kabinet, waarin ze vertelden dat we weer los mochten. Dat kwam toch vrij onverwacht. We moesten heel snel kijken hoe we dat gingen aanpakken.’

Baar spreekt dan ook over een ‘bizarre periode’. ‘Het lijkt alsof we helemaal niet dicht hadden gehoeven. Dat gevoel krijg je een beetje. Maar goed, vanaf Hemelvaartsdag konden abonnementhouders weer het park op. Op die manier konden we alvast een beetje wennen aan alle richtlijnen. Vanaf deze week beginnen we weer met de losse ticketverkoop. Dat is nog vrij beperkt, want we kunnen niet iedereen zomaar binnenlaten. De Kinderboerderij blijft voorlopig dicht, al zijn we wel aan het kijken of we die op termijn weer open kunnen doen. Andere Kinderboerderijen in den lande zijn namelijk alweer open. We hebben op bepaalde plekken in het park looproutes aangegeven en er rijdt nog maar één treintje. In dat treintje staan spatschermen tussen, zodat gezinnen van elkaar gescheiden blijven.’

‘Het voorjaar voelt als een verloren seizoen. Mei en juni waren meestal de maanden van de schoolreisjes, maar die maanden zijn we al kwijt. We zijn zeer benieuwd wat de zomer nog gaat doen. We hopen op een mooie zomervakantie, waarbij mensen veel in eigen land blijven. Maar dat is nu nog niet duidelijk. Bovendien hebben wij ons te houden aan een maximum, dus het wordt lastig om de achterstand nog in te halen.’

Baar ziet dat bezoekers zich doorgaans goed aan de regels weten te houden. ‘Maar de regelgeving is op sommige punten niet heel duidelijk. We kijken iedere dag naar de stand van zaken, om op de hoogte te blijven van de nieuwste regels. Dat is best een opgave.’

Zorgplaza in Roden sloot aan het begin van de coronacrisis haar deuren, maar is inmiddels weer volop in bedrijf. De tijd dat het bedrijf aan de Kanaalstraat in Roden dicht was, hebben ze besteed aan de verbouwing van hun pand. Volgens Sieger Zoutman van Zorgplaza vraagt een andere tijd om een andere benadering van de klant. ‘Het merendeel van onze klanten valt onder de risicogroep. Er waren veel mensen die niet meer langs durfden te komen in de winkel en op onze beurt waren wij lang niet overal meer welkom. In verzorgingstehuizen bijvoorbeeld.’ Toch zag Zoutman dat ook op afstand er vaak hulp kon worden geboden. ‘Als er iets in een verzorgingstehuis moest worden vervangen bijvoorbeeld. Dan gaven wij op afstand instructie aan het personeel aldaar. Zo kom je er dan toch uit.’

Voorzichtigheid is natuurlijk geboden, zo weet Zoutman. ‘We ontsmetten alles wat we aanraken en natuurlijk onszelf. Iedereen is overigens weer van harte welkom in onze mooie winkel, maar natuurlijk niet allemaal tegelijk.’

De scootmobielritten die Zorgplaza faciliteert, zijn voor dit seizoen afgelast. ‘Wij doen dat in samenwerking met Welzijn in Noordenveld, maar dat gaan we nu even niet doen’, aldus Zoutman. Zorgplaza miste, net als zoveel ondernemingen, omzet de afgelopen tijd. ‘Maar we zien zeker kansen. Mensen hebben onze producten toch nodig en we mogen steeds weer meer bij mensen langskomen. Dat doen we overigens ontzettend zorgvuldig. Het komt voor dat wij dan gewoon in een andere ruimte aan een scootmobiel sleutelen, of dat we dat gewoon buiten doen.’ Ook de klanten die in de winkel van Zorgplaza komen, houden rekening met de maatregelen. ‘Men wast over het algemeen keurig de handen.’

Dick Wieken, eigenaar van Manege de Hulhorst, kijkt terug op een rustige periode. ‘Heel anders dan we gewend zijn natuurlijk’, zegt hij. ‘De lessen werden opeens stopgezet. Er was gelukkig nog enige aanloop, maar het was toch wel heel stil hoor. Meer dan de helft van onze activiteiten hebben we stop moeten zetten. Ondertussen lopen onze administratieve kosten wel gewoon door.’

Inmiddels zijn de lessen bij de manege alweer twee weken bezig. ‘Eerst alleen met de jeugd, maar nu ook met volwassenen. Het komt dus weer goed op gang. Een voordeel dat wij hebben, is dat paardrijden een individuele sport is. Dat scheelt een hoop hoor.’

Toch kan Wieken niet wachten tot de coronacrisis ten einde is. ‘En dan hopen dat we een inhaalslag kunnen maken. We zijn sowieso aan het kijken of we extra activiteiten kunnen organiseren. Onze ponykampen gaan gewoon door, al mogen de kinderen nu niet blijven slapen. De kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon bij elkaar zitten, voor de oudere jeugd geldt dat we afstand moeten bewaren. Veel spelletjes die we doen zijn buiten, dus we zien geen problemen om de ponykampen straks door te laten gaan. Op zondags gaan we buitenritten verzorgen en we zijn van plan om straks een pony te ‘verleasen’. Dan kunnen kinderen straks ook buiten de manege-uren om ponyrijden. Voor ons zijn dat manieren om het seizoen nog enigszins goed te maken. Straks is het zomervakantie en wordt er ook alweer zes weken niet gelest. Daar moeten wij op inspringen.’

‘Stil gaan zitten heeft geen zin’, besluit Wieken. ‘We zien de toekomst dan ook positief in. Maar het blijft afwachten.’

Bij Schuiling in Leek hebben ze het razend druk, vertelt Pieter van der Laan. De zaak die onder andere aan woninginterieur en zonwering doet, zag weliswaar een terugloop in het aantal mensen wat over de vloer komt, maar een toename in het aantal mensen die zich thuis lieten adviseren. De drukte komt volgens Van der Laan mede door het mooie weer. ‘Veel mensen zitten momenteel thuis en denken nu na over zonwering. We hadden voor de coronacrisis al een goede orderportefeuille en dat is alleen maar meer geworden.’ Van der Laan kan veilig zijn werk doen, zo geeft hij aan. ‘Ik kan met stalen bij de mensen komen en op 1,5 meter dingen met ze doornemen. Dat gebeurde vaak in de buitenlucht en dat wil prima. In de winkel hebben we desinfecterende zeep en we hanteerden aangepaste openingstijden. Klanten hadden zelfs de mogelijkheid om buiten openingstijden om naar de winkel te komen. De aangepaste openingstijden hebben we nou niet meer.’

‘Ik verwacht dat wij het de komende tijd druk blijven houden. Een voordeel voor ons is dat er actief gebouwd wordt in Leek. Mensen zijn op zoek naar een interieur en dan zijn ze bij ons aan het juiste adres.’ Zakelijk was het weliswaar een goede tijd, toch noemt Van der Laan deze periode ‘moeilijk’. ‘Het beperkt je in je doen en laten. Dat is ook in de winkel zo. Het hele gebeuren houd je bezig en gelukkig gaan onze klanten goed met de regels om. Het werk wordt iets afstandelijker, zonder dat het onpersoonlijk is. Maar wennen was het zeker.’