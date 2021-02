‘Het nieuwe sportcomplex is een parel voor Peize’

PEIZE – VV-Peize voorzitter Harm-Jan Danker is zo trots als een pauw. Hij is meer dan verrast met de schetsen van het nieuwe onderkomen van de Peizer voetbalclub. Het moderne gebouw met kleedkamers onder het maaiveld, de kantine en bestuurskamer er bovenop is een parel voor Peize, vindt hij. ‘Dit geeft een meerwaarde aan het hele dorp. Het overtreft al mijn verwachtingen.’

Danker zit samen met twee bestuursleden, architect Vincent Inja uit Peize, de gemeente en projectleider in de stuurgroep. Vanaf het allereerste begin is de voorzitter nauw betrokken bij de planvorming van het nieuwe sportcomplex. ‘Het voorlopig ontwerp ligt er. Nu is het zaak om alle details bij langs te lopen en mogelijk kleine aanpassingen te doen voor het definitieve ontwerp. Dat het er zo uit zou komen te zien, had ik niet durven dromen. Een parel voor Peize. De kleedkamers, de massageruimte, de ruimte voor de scheidsrechters, de technische ruimte en de toiletgroep liggen onder het maaiveld. De bestuurskamer en kantine worden er bovenop gebouwd. De kantine wordt multifunctioneel, ook andere verenigingen kunnen er gebruik van maken. En dat geldt ook voor de sport BSO en Peize in beweging. We hebben als stuurgroep het voorlopig ontwerp goedgekeurd. Ik hoop dat het er zo snel mogelijk staat. Maar goed, iedereen moet er nog iets van vinden. We moeten nog veel procedures door. Duurzaamheid is een belangrijk punt. We willen een zo energie neutraal mogelijk gebouw. Al dat soort vraagstukken komen nu aan de orde.’

Hoewel bij vele verenigingen de boel nagenoeg plat ligt door Covid, zo niet bij VV Peize, weet de voorzitter te vertellen. ‘Als je ziet hoe we ons hier door corona heen slaan, echt diep respect. Trainers en leiders doen er álles aan om trainingen voor de jeugd zoveel mogelijk door te laten gaan. Op zaterdag wordt hier een potje tegen elkaar gevoetbald. Van veel andere verenigingen hoor ik dat alles stil ligt. Hier wordt gekeken: wat kan er wel? Mobiliseren hoeft niet, het initiatief komt van de trainers zelf. Mensen zetten samen de schouders eronder. Dat geeft je energie om je in te zetten. Vv Peize is een fantastische club. Het is een eer om voorzitter te mogen zijn.’