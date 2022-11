Het ravijn nadert: wie trekt er aan de noodrem en helpt Mark-Jan Fledderus?

Door: Johan Kamphuis

Het bleek geen goede match, FC Groningen en trainer Frank Wormuth. Het is zondagavond. FC Groningen heeft de cruciale wedstrijd tegen collega laagvlieger Fortuna Sittard met 2-3 verloren. De wedstijd ontwikkelde zich na een 1-0 voorsprong dramatisch. Tijdens de wedstrijd is het al onrustig op de Noord-tribune en wordt er om de voormalig trainer Danny Buijs geroepen. Het ‘Wormuth rot op’ klinkt eerst voorzichtig maar steeds luider. Na afloop van de wedstrijd komen honderden supporters verhaal halen bij de directie en eisen een gesprek. Ze dreigen de Euroborg te bestormen. Kordons agenten voorkomen dat. Hoe is het ondertussen met de trainer van FC Groningen? Hij laat in een whatsapp berichtje weten langer op het stadion te zijn omdat er ‘belangrijke gesprekken worden gevoerd’ en vertelt ‘voorlopig moeilijk bereikbaar te zijn’. Groningen en Wormuth bleek geen werkende combinatie. De ‘belangrijke gesprekken’ blijken zijn ontslag te zijn. Zelden reageert het publiek zo fel zijn ongenoegen over een trainer als tijdens en na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Wanneer dit gebeurt is de ongeschreven voetbalwet duidelijk: dan is het voorbij. Het resultaat van een half jaar Wormuth is een elftal dat los zand is. Waar onderlinge verhoudingen op scherp staan, waar tal van uitspraken op veel onbegrip konden rekenen en waar de soms lethargische energie van de trainer in het elftal is gekropen. Tegen Fortuna stond er een team dat geen team was. Te veel spelers staan op een plek die niet de hunne is. Te veel spelers hebben een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen, te weinig kwaliteit en te veel spelers nemen de trainer niet serieus. Een dodelijke combinatie. Wat valt Wormuth echter kwalijk te nemen? Het was Fledderus die hem aanstelde. Het was Fledderus die riep dat er met dit materiaal moeiteloos om de play-offs gespeeld kon worden. Het was de technisch directeur die weer eens torenhoge verwachtingen uitsprak terwijl het materiaal niet toereikend was voor de blinde ambitie. Vorig jaar niet en nu weer niet. Fledderus deed niets met de door Wormuth aangekaarte problemen en ging zijn eigen gang. De beloofde echte versterkingen bleven uit en de trainer werd geconfronteerd met een matige selectie die niet in overeenstemming was met de verwachtingen van het ego van Fledderus. De samenwerking was veel minder rooskleurig dan naar de buitenwereld bleek. Daar had Wormuth eerder op moeten anticiperen.

Het is een Duitser die zich soms niet goed kan uitdrukken vanwege zijn beperkte Nederlandse woordenschat. Het is een trainer van de oude stempel. Heeft moeite zich te verplaatsen in deze generatie en kwam daar openlijk voor uit. ‘Ze leven in hun telefoon en in een andere wereld.” Die wereld is niet die van Wormuth maar de ‘Old School’ coach kon zich daarin niet inleven en wilde dat veranderen. Dat kun je hem niet kwalijk nemen. Dat is wie hij is. Het is publiek geheim dat technisch directeur Mark Jan Fledderus al snel na zijn aantreden bij FC Groningen een overeenkomst met Wormuth sloot om hem naar de Euroborg te halen. Hij was altijd de gedroomde kandidaat. Fledderus werkte samen met de Duitser bij Heracles en de twee hadden een uitstekende chemie. Zeer belangrijk. Chemie tussen een coach en een technisch directeur. Het deed Buijs de das om. Buijs sprak Fledderus regelmatig tegen en wantrouwde zijn technisch directeur. Zijn contract werd niet verlengd. Fledderus wist wat hij in huis haalde. Hij dacht met deze trainer hoge ogen te kunnen gooien in de eredivisie. Haalde een aantal nieuwe spelers en wilde zijn gelijk halen. In zijn ogen was Buijs veel te kritisch op de kwaliteit van de spelersgroep en haalde er niet het optimale rendement uit. Met Wormuth zou alles beter gaan. Fledderus zag het voor zich. De talenten die onder zijn leiding waren gehaald zouden onder deze trainer wél floreren. Irandust zou uitgroeien tot een van de sterren van de eredivisie. Kalley zou nu wel doorbreken als linksback. Sverko zou het ongelijk van Buijs gaan bewijzen en een stabiele basisspeler worden. Dammers stond de hele voorbereiding in de basis en Paulos Abraham zou nu eindelijk de sensatie worden aan de linkerkant. Wel, inmiddels weten we beter. FC Groningen is gezonken tot in het moeras van de eredivisie. Alleen de financiën zijn op orde. Verder is het in de staf, in de groep, onder de supporters en op de ranglijst erg onrustig. Je kunt een keer een ongelukkige keuze maken als technisch directeur. Een voedingsbodem creëren voor een megapuinhoop is echter van hele andere orde. Je verantwoordelijkheid stelselmatig ontlopen door alles en iedereen aan te wijzen als schuldige. Zonder ooit zelf in de spiegel te kijken is als de bestuurder die tegen allerlei bomen aanrijdt en bochten uitvliegt. En blijft roepen dat zijn auto niet deugt. De auto is op drift en de bestuurders wijzen naar de auto. Dát is pas zorgelijk. Een prachtige auto, geliefd om zijn passie en groen-witte kleuren. Op koers richting het ravijn dat Eerste Divisie heeft. Wormuth was de bijrijder. De echte zorgen zitten echter achter het stuur. Wie trekt er aan de noodrem en helpt Mark-Jan Fledderus? Dat is de allerbelangrijkste vraag die dringend maar ook zorgvuldig moet worden beantwoord. Dat is van levensbelang. Voor FC Groningen en vooral voor de nieuwe trainer.