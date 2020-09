RODEN – Meerdere Noordenveldse instellingen – waaronder de Kinderboerderij in Roden – konden afgelopen vrijdag een cheque van Stichting Univé Zorg in ontvangst nemen. Het voltallige bestuur was aanwezig bij de overeenkomst en maakten zeven vrijwilligersorganisaties blij met bedragen variërend tussen de 1.000 en 5.000 euro. De overhandiging vond plaats op gepaste afstand bij de Kinderboerderij.