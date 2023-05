Het regent lintjes!

NOORDENVELD – Ieder jaar opnieuw een bijzonder moment: inwoners die vanwege hun onbezoldigde inzet voor de samenleving geëerd worden met een koninklijk lintje. In de gemeente Noordenveld kregen vijf inwoners woensdag de versierselen opgespeld door burgemeester Klaas Smid.

Wisse Hummel uit Een is woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hummel, normaal gesproken altijd ad rem en zeker niet op zijn mondje gevallen, was sprakeloos. Met een smoes werd hij naar het dorpshuis in een gelokt. Met zijn nieuwe werkgever Groningen Seaports zou hij woensdagochtend naar Beetsterzwaag voor zaken. Ware het niet dat de chauffeur zijn lader was vergeten na een vergadering in mfc de Schans. De verbazing was enorm toen hij zag dat het dorpshuis tjokvol zat. Het had overigens niet veel gescheeld of Hummel was het van tevoren toch gewaar geworden. Hij had namelijk de avond ervoor nog app-contact met de burgemeester. Smid bekende dat hij bijna ‘tot morgen’ had getypt. Hummel werd geroemd om zijn inzet voor het dorp. Het rijtje van verdiensten is lang. Mede dankzij zijn inzet gingen de twee met voorbestaan bedreigde basisscholen samen verder als één bloeiende school die in 2016 geopend werd. Hummel was maar liefst 12 jaar voorzitter van Plaatselijk Belang en de motor achter de dorpsfeesten. Samen met 3 dorpsgenoten richtte hij in november 2003 de Stichting Dorpsfeest Een op voor een grootse viering van het 675-jarig bestaan van het dorp Een in 2007. Ook ligt er mede dankzij zijn fanatisme glasvezel in het dorp. En dat is nog niet alles. Hummel beet zich als een leeuw vast in de mijnbouwproblematiek, verdiepte zich in ingewikkelde dossiers. Hij was een van de oprichters van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME). Het werd een werkgroep van formaat: TWME groeide uit tot een serieuze gesprekspartner van gemeente, provincie, NAM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij heeft de problematiek breed onder de aandacht gebracht en heeft bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen de problematiek rondom de gasopslag Norg op de kaart weten te zetten. Zijn kennis over de schadeafhandeling van dossiers heeft hij ingezet bij hoorzittingen en rechtszaken. Smid kan er een boek over schrijven. Een mooi klusje na hun beider pensionering, grapte hij. Hummel benadrukte dat hij dan wel het speldje krijgt, maar ze het vooral samen doen. ‘De fases die we met elkaar doormaken kleuren mijn leven’, sprak hij dankbaar.

Van Een naar Steenbergen. Verscholen in het bos, alleen bereikbaar via zandpaden, ligt de woning van wetenschapper Gijsbert Johan Vonk. Hij is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Vonk is hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich gespecialiseerd in een rechtsgebied dat gericht is op de ondersteuning van de meest kwetsbaren in de samenleving. Ook Vonk was er flink ingeluisd. Hij moest thuis blijven, zijn kleinkinderen zouden op bezoek komen. Iets wat ook klopte. Die kwamen voor hem. Dat er zo ineens een hele hotemetotem in zijn kleine woonkamer stond, kwam als een volsagen verrassing. Vonk werkt vanuit een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel, zei Smid. Vonk heeft zich naast zijn werk vaak belangeloos ingezet voor daklozen en bijstandsgerechtigden, bijvoorbeeld bij een klachtenprocedure over de naleving van de plicht die gemeenten hebben om daklozen op te vangen. Hij probeert de kernwaarden van onze verzorgingsstaat te bewaken en te voorkomen dat Nederland haar menselijke gezicht verliest. Zijn studenten roemen hem om zijn kennis, humor en zijn prettige, vriendelijke karakter. ‘Het is een eer om zo’n inwoner in de gemeente te hebben’, meent Smid.

Door naar Alteveer. Naar de ijsbaan om precies te zijn. Daar wordt ijsmeester Abel Martinus Mulder benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Mulder is al bijna dertig jaar voorzitter van ijsvereniging R.A.S. Als voorzitter is hij betrokken bij de organisatie van vele activiteiten op en rond de ijsbaan, in de winter maar ook in de rest van het jaar. Mede dankzij hem heeft de ijsbaan nu een heuse volwaardige kantine met plannen voor zonnepanelen. Hij motiveert velen om de baan van Alteveer onder het genot van koek-en-zopie winterklaar te maken en regelt dat de jeugd van de Esborg jaarlijks helpt met het schoonmaken van de natuur rondom de baan. Mulder is ook al jaren actief betrokken bij de jaarlijkse feestweek van de dorpen, met steeds een prachtige fietstocht. Ook was hij achter de schermen betrokken bij activiteiten rond Koningsdag. Een bijzonder evenement tenslotte was het openluchttheater R.A.S Fenomeen: een fantastische avond waar men kon genieten van klassieke muziek op een ponton op het water. Het verbinden van de drie R.A.S. dorpen is zijn grote kracht. De ijsmeester was totaal overdonderd door het bezoek van de delegatie. ‘Fantastisch, een grote eer’, riep Mulder enthousiast.

Marchien de Boer-Hoiting werd om 11.30 benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Herberg van Es in Roderesch zit bomvol met vrienden en familie van De Boer. Zelfs de servetten in de herberg zijn oranje gekleurd. De Boer is benoemd vanwege haar vele vrijwilligersactiviteiten voor gehandicaptensportvereniging GSV, waar ze al sinds de oprichting in 1997 actief is als één-op-één begeleider bij het zwemmen voor gehandicapten, bij zowel kinderen als volwassenen. Met haar hulp lukt het gehandicapte kinderen vaak om, boven verwachting, een zwemdiploma te halen. Daarnaast is ze meermalen mee geweest als begeleider op vaarvakanties met Henry Dunant van het Rode Kruis en met vakantiereizen van de stichting De Zonnebloem. Ook hielp zij als vrijwilliger in De Noorderkroon en De Hullen met het serveren van maaltijden en om mensen naar bed te brengen. Daarnaast staat ze thuis en in haar eigen buurt klaar voor wie hulp nodig heeft. Klaas Smid: ‘Met haar inzet brengt ze kleur in de lokale samenleving.’ De Boer wordt beschouwd als een geduldige, behulpzame en vriendelijke vrouw. ‘Ik ben met stomheid geslagen,’ vertelt De Boer. ‘Het is onvoorstelbaar. Kim Polling zou hier gehuldigd worden, werd mij verteld. Ik stap binnen in de herberg en tot mijn verbazing zit het bomvol met bekenden van mij. Het is zo bijzonder, ik had dit totaal niet verwacht.’ De smoes is bedacht door Karin en Sikko Polling, de ouders van Kim Polling.

Tot slot deed burgemeester Klaas Smid Peize aan. Hier werd Sabina Mensinga-Geersing in haar eigen woning benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Mensinga wordt geroemd om haar vrijwilligersactiviteiten voor onder andere de Paiser Hopsingers, waar ze al sinds de oprichting in 2000 diverse functies heeft ingevuld. Tegenwoordig zet ze zich in als secretaris aanspreekpunt voor allerlei zaken en is ze drijvende kracht achter bijvoorbeeld de kaartverkoop en administratie. Daarnaast maakt Mensinga zich hard voor de Historische vereniging Peize. Tot 2018 was ze bestuurslid. Ze hielp met het organiseren van onder andere lezingen, excursies en thema-werkgroepen. Tegenwoordig brengt ze als vrijwilliger nog steeds de brieven en het verenigingsblad rond en helpt ze waar nodig. Verder zet Mensinga zich al meer dan 10 jaar actief in bij Tafeltje Dekje in Peize. Ze is altijd bereikbaar voor vragen, bijvoorbeeld over de maaltijden of de bezorging. Bij afwezigheid van een bezorger neemt zij zelf de bezorgroute over. In de jaren 2015-2017 zorgde ze als vrijwilliger voor de boekingen en reserveringen bij de rommelmarkt in Egmond. Ook in haar eigen buurt heeft ze veelvuldig klaargestaan bij ziekte en moeilijke omstandigheden. De woning van Mensinga zit tjokvol met trotste familie en vrienden. ‘Mijn kleinzoon is vandaag jarig, dus er werd mij verteld dat we naar de dierentuin zouden gaan. Ik wilde al bijna de auto in stappen, toen ik hoorde dat we toch thuis moesten blijven omdat er bezoek zou komen. Opeens stroomde ons huis vol met familie en kwam de burgemeester langs. Al die belangstelling hoeft van mij helemaal niet. Ik zet me met liefde in en doe het nog steeds met heel veel plezier. Ik ben wel heel dankbaar dat iedereen hier speciaal is gekomen.’

Ook in de gemeente Westerkwartier werden onderscheidingen uitgereikt. Zes maar liefst, waarvan één in het verspreidingsgebied van de Krant. Janke Marijke Marjan Ruiter-Lootsma uit Tolbert is door burgemeester Ard van der Tuuk benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. De 63-jarige Ruiter-Lootsma werd met een list naar de Cazemierboerderij gelokt. Toen burgemeester Ad van der Tuuk er binnenliep en aankondigde voor haar te komen was ze zichtbaar verrast en geëmotioneerd. De zaal was gevuld met geliefden, vrienden en collega’s van het toekomstige lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Tuuk begon zijn speech met de verdiensten van Ruiter-Lootsma. Er werd een behoorlijke waslijst aan activiteiten opgenoemd. Zo is ze als algemeen bestuurslid, vrijwilliger en presentator betrokken bij de Regionale Senioren Omroep (RSO) te Groningen. Ze vervulde diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert. Alsof dat nog niet voldoende is, was ze als voorzitter betrokken bij het 4 mei comité te Leek en is ze organisator en presentatrice van de bevrijdingsconcerten te Leek. Ook is ze trainster en columniste bij Passage, een Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging. Onder een daverend applaus werd het lintje bij haar opgespeld. Ook ontving ze een grote bos bloemen van de gemeente.