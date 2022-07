Het Scheepstra Kabinet is een van de genomineerden voor de Kunst- en Cultuurprijs

‘Deze nominatie is de kers op de taart’

RODEN – Het Scheepstra Kabinet is genomineerd voor de Kunst en Cultuurprijs. De jury ziet het kabinet als een visitekaartje voor Roden. Het 10-jarige bestaan van het kabinet, waarin de geschiedenis van het leesonderwijs kan worden beleefd, is een grote prestatie. En het feit dat het kabinet inmiddels een nationale bekendheid geniet, doet daar niet voor onder.

Drijvende kracht achter het Scheepstra Kabinet is Alie Folkerts. Al is ze zelf veel te bescheiden om die eer op zich te nemen. ‘We werken hier wel met 50 vrijwilligers. Daar zouden we niet zonder kunnen.’

Bescheiden of niet, ze is wel initiatiefnemer voor het Scheepstra Kabinet, wat ze zelf omschrijft als: ‘Een kabinet waar we laten zien wat het belang is van lezen. En wat laat zien wat de basis van leren lezen is, ook voor de lessen die vandaag nog steeds worden gegeven.’

De nominatie voor de Kunst en Cultuurprijs is de kers op de taart. ‘Het is waardering. Toen we 10 jaar geleden begonnen was er aanvankelijk niet heel veel enthousiasme voor. Maar deze verzameling lesmateriaal, natuurlijk met de spullen van Hindericus Scheepstra in de hoofdrol, is zó belangrijk! En gelukkig werd dat al snel erkend. Ik vind lezen net zo belangrijk als ademen en eten, het is één van de eerste levensbehoeften. Lezen ontsluit je wereld.’

In het Scheepstra Kabinet kan de ontwikkeling van het lezen vanaf het jaar 1500 worden gevolgd. ‘We hebben niet alleen leesplanken, maar nu ook een prachtige tentoonstelling van tekeningen van Jetses. Hij maakte de illustraties bij de boeken van Hindericus Scheepstra. Deze tekeningen zijn echt van zijn hand. Ik vind dat zo bijzonder! Hij heeft het met potlood getekend, net alsof je even contact hebt met het verleden. We mogen ze lenen van de Jetsesstichting. Dat is zó fijn, want het zijn echt Rembrandtjes!’

Dat lezen belangrijk is voor Alie, geeft ook haar verleden aan. ‘Ik werkte als onderwijzeres. Later ben ik me gaan specialiseren in kinderen die moeilijker konden leren en lezen, omdat ze bijvoorbeeld dyslexie hadden. Lezen was altijd een rode draad in mijn leven. Mijn vader las ook veel. Als ik dan boeken voor hem haalde, las ik die ook, omdat er niet veel kinderboeken beschikbaar waren.’

Het Scheepstra Kabinet wordt door de Erfgoedkoepel nog meer bestendigd. ‘We zijn geen concurrenten, we werken samen. We horen bij elkaar. Je hebt de kerk, daar belijd je je geloof en kom je samen. Dan heb je het Speelgoedmuseum, daar wordt gespeeld. In de Mensinge woon je en hier in het Kabinet leer je. Het is een geheel. Roden is het dorp van Ot en Sien. Soms vinden mensen dat wel eens wat oubollig, maar ik vind het iets om trots op te zijn. Gelukkig zien steeds meer mensen dat ook in. We hoeven dan ook helemaal geen reclame meer te maken, we worden gevraagd. En mensen uit heel Nederland weten ons inmiddels te vinden.’

Het succes van het kabinet is ook te danken aan de modernisering. Zo is er een mooie film te zien, maar ook een interactief programma, dat via een beeldscherm te doen is. ‘Storytelling en podcasts zijn heel belangrijk. Op deze manier breiden we uit. Fysiek uitbreiden heeft niet veel zin. Dan moeten we meer ruimte huren en meer schoonmaken. We hebben zo veel materiaal, dat we prachtige tentoonstellingen kunnen maken, zonder dat we daar meer ruimte voor nodig hebben. Ons archief is ook gedigitaliseerd en dat is natuurlijk oneindig. We krijgen nog steeds spullen van mensen aangeboden. Officieel mogen we geen boeken meer aannemen in verband met de ruimte, maar dat vind ik wel eens lastig. Ik denk altijd: er kan zomaar een schat bij zitten. Er zijn van de boeken wel 23 drukken. Per druk zie je de geschiedenis. Een fiets in de eerste druk ziet er heel anders uit dan een fiets in de laatste druk. Dat geldt ok voor de taal, ook die verandert door de jaren heen. Prachtig vind ik dat.’

De Kunst- en Cultuurprijs zal uitgereikt worden uitgereikt op zaterdag 4 september. Vind je dat het Scheepstra Kabinet die prijs absoluut verdient? Breng dan je stem uit op www.kunstencultuurprijs.nl.