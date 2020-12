Het scoren uit voorzetten is de specialiteit van Strand Larsen

GRONINGEN – Bij zijn vorige club Scarpsborg 08 stond Jørgen Strand Larsen niet echt bekend als goaltjesdief en was zijn rendement nihil. Ook de eerste duels bij FC Groningen verliepen moeizaam voor de Noorse spits. Inmiddels lijkt Strand Larsen de smaak te pakken te hebben. De nummer 9 van de Trots van het Noorden was betrokken bij negen van de tot nog toe achttien doelpunten van FC Groningen. Vijf daarvan scoorde hij zelf, viermaal zorgde Strand Larsen voor de assist. Vijf goals in dertien duels is nog niet het gemiddelde waar je als FC Groningen supporter tevreden mee bent, maar de ontwikkeling van de spits is positief.



In het duel tegen Sparta Rotterdam van afgelopen zaterdag werd Strand Larsen eindelijk weer eens bediend zoals hij dat zo graag wil. Een bal voor vanaf de flank, waarna de spits van FC Groningen de bal alleen maar hoeft binnen te werken. Dat gebeurde in de wedstrijden daarvoor nog veel te weinig. In sommige duels was Strand Larsen behoorlijk onzichtbaar, mede doordat hij te weinig bruikbare ballen kreeg. De spits van FC Groningen is vaak nog onbereikbaar voor zijn medespelers. Hij doet er alles aan om aanspeelbaar te zijn, maar dat gaat regelmatig gepaard met een overtreding. Zijn gehang en getrek zorgt er echter ook voor dat hij de verdedigers van de tegenstander gek maakt en ruimte creëert voor zijn medespelers. Dat deed Strand Larsen in de wedstrijden tot nu toe vrij goed.



De Noorse spits kan wel fungeren als aanspeelpunt, maar een man met een actie is hij zeker niet. Het liefst staat hij uiteraard in een goede positie voor het doel, waar hij ballen in het doel schieten. Met zijn loopactie geeft de Noor aan waar hij de bal voor het doel wil hebben en als zijn medespelers hem vinden, is hij vrijwel altijd dodelijk effectief. Dat zagen we al tegen Fortuna Sittard en VVV-Venlo, en ook afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam liet Strand Larsen zien wat we tot nog toe wat te weinig hebben gezien. Bij de eerste goal promoveerde hij op prachtige wijze een voorzet van Mo El Hankouri tot doelpunt en de tweede goal was een perfect uitgevoerde counter, waarbij Strand Larsen het eindstation was. Op zo’n beetje de penaltystip kreeg hij de bal voor van Gabriel Gudmundsson en de spits rondde de uitstekende pass over de grond prima af.



Het scoren uit voorzetten is duidelijk de specialiteit van Strand Larsen en het is dan ook vreemd dat de vleugelspelers de spits tot op heden zo weinig hebben weten te vinden. Met zijn loopactie geeft de Noor aan waar hij de bal wil hebben en dan is het de taak aan Joosten, Da Cruz, Gudmundsson en El Hankouri om het leer voor het doel te slingeren. Strand Larsen staat wel op de goede plek. FC Groningen moet meer uitgaan van deze tactiek. Op deze manier is het voor een spits van de Trots van het Noorden veel makkelijker spelen dan wanneer je zelf alle kansen moet creëren. Zo’n type speler is Strand Larsen niet en dat gaat hij ook niet worden. Bovendien moet je dat ook niet willen. Als spits is het niet de bedoeling om zelf constant de bal op te gaan halen. Een loopactie maken, de bal ontvangen en scoren is natuurlijk het devies. Met de werklust erbij waarover Strand Larsen beschikt, kan hij op deze manier uitgroeien tot een complete spits.



Want naast scoren, heeft Strand Larsen dit seizoen ook al vier assists verzorgd. Door betrokken te zijn bij deze negen doelpunten, staat FC Groningen een behoorlijk aantal plekken hoger dan van te voren werd verwacht. Het ziet er namelijk sterk naar uit dat de Trots van het Noorden als nummer 5 de winterstop in gaat. Een behoorlijke prestatie!