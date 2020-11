Het seizoen van de waarheid voor El Hankouri bij FC Groningen

GRONINGEN – De meeste supporters van FC Groningen zullen het zich nog wel herinneren: de winnende goal van Mo El Hankouri in de thuiswedstrijd tegen Vitesse in het seizoen 2018-2019. De eerste minuut van de extra tijd is ingegaan als de linkervleugelaanvaller de bal krijgt van Ludovit Reis op zo’n dertig meter van het doel. El Hankouri dribbelt en slalomt door de verdediging van de Arnhemmers en verschalkt met een bekeken schot de doelman van Vitesse in de korte hoek. Het was een belangrijke goal van de geboren Rotterdammer en tot nu toe ook slechts de enige in het shirt van FC Groningen.



Na zo’n anderhalf seizoen bij de Trots van het Noorden is het rendement van El Hankouri op z’n zachtst gezegd niet best. De van Feyenoord overgekomen vleugelaanvaller speelde tot nog toe 46 duels in de eerste selectie van FC Groningen scoorde dus slechts eenmaal. Daarnaast was hij goed voor in totaal twee assists. Dit is veel te weinig voor een aanvaller van FC Groningen, en dat vindt ook trainer/coach Danny Buijs. Vorig voetbaljaar, en aan het begin van dit seizoen, kon El Hankouri nog rekenen op een basisplaats, maar die is hij inmiddels kwijt. Patrick Joosten is hem inmiddels in de rangorde gepasseerd en hij liet in de afgelopen duels zijn meerwaarde zien en scoorde al tweemaal. Het moge duidelijk zijn dat El Hankouri zich snel verder moet ontwikkelen, wil hij uitzicht houden op speelminuten in het eerste elftal.



Ondanks dat het rendement van El Hankouri behoorlijk matig is, is de Rotterdammer wel een man met een actie. Met zijn dribbels en passeerbewegingen zorgt hij in elk duel voor veel dreiging. Hij doet vooralsnog denken aan het beginjaar van Mimoun Mahi bij FC Groningen. Ook het rendement van Mahi was in het seizoen 2014-2015 niet om over naar huis te schrijven. In 26 Eredivisieduels scoorde hij één keer en leverde twee assists af. Bovendien is Mahi ook een man met een actie. Net als El Hankouri zorgde hij bij FC Groningen altijd voor ontzettend veel dreiging. Beide spelers maken dus een vergelijkbare ontwikkeling door en het is voor FC Groningen en El Hankouri te hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet. De Rotterdammer is nog vrij jong, maar als hij dit seizoen niet belangrijk kan zijn voor FC Groningen, is het de vraag of hij het ooit nog bij de Trots van het Noorden waar zal gaan maken.



El Hankouri heeft bij FC Groningen een contract tot 30 juni 2021. De vleugelaanvaller zal zich de komende weken dus zelf ook willen bewijzen, om in aanmerking te komen voor een nieuw contract. Momenteel is hij, achter Joosten, de tweede keus van Buijs. Echter zit ook Kian Slor, die momenteel niet bij de wedstrijdselectie zit, hem op de hielen. Laatstgenoemde ontwikkelt zich uitstekend, maar heeft de pech dat zijn positie goed bezet is binnen de selectie van FC Groningen. Mocht El Hankouri na dit seizoen wel vertrekken, dan opent dat ook voor Slor de deuren naar (meer) speelminuten in het eerste elftal.



Zo ver is het echter nog lang niet. Buijs heeft ongetwijfeld nog vertrouwen in El Hankouri en de vleugelaanvaller heeft nog genoeg wedstrijden de kans om zichzelf te bewijzen. In het duel tegen Vitesse van afgelopen weekend viel de Rotterdammer goed in. Hij zorgde wederom voor dreiging, maar kon niet het verschil maken. Drie minuten voor tijd kreeg El Hankouri wel dé kans om, net als in het seizoen 2018-2019, de winnende te maken tegen Vitesse, maar zijn schot vanaf de zestienmeter was te zwak om doelman Pasveer te verschalken. Het rendement was, ondanks een goede invalbeurt, dus ook nu weer nul. En dat is toch echt al anderhalf jaar het probleem van El Hankouri.