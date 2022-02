‘Het sociale gebeuren is minstens zo belangrijk, voetbaloverstijgend soms’

Supergeslaagd 35plustoernooi VEV’67

LEEK – Altijd een megasucces: de Oostindie Wintercup, hét voetbaltoernooi voor de lagere elftallen van VEV’67 en omliggende clubs. Omdat de tiende editie voor de tweede keer wegens de welbekende coronaperikelen weer niet door kon gaan, bedacht pater familias van het toernooi Ewout Kamminga een alternatief. Een tweedaags toernooi voor de 35plus elftallen van VEV. Binnen no time had hij tien teams op de been. Het zal u niet verbazen: ook dit viel in de smaak bij de spelers die het vooral gezellig vinden om elkaar te zien. Een biertje en voetbalhumor is part of the game.

Het sociale component is minstens zo belangrijk als het spelletje, vindt Ewout Kamminga die zelf in het vierde elftal speelt. Samen met zijn ploeggenoten organiseert hij de Oostindie Wintercup en onlangs het 35plustoernooi. Vrijdagavond was de slotavond. ‘Vaak wordt er van alles georganiseerd voor de hogere teams en voor de lagere teams is er niets. Maar het sociale gebeuren is zo belangrijk, voetbaloverstijgend soms. Ik heb goed contacten met clubs in de regio. Ook elftallen van TLC, VV Roden en VV Westerkwartier doen mee aan de Oostindie Wintercup, een toernooi dat verdeeld is over vijf avonden; poulewedstrijden, de halve finale en de finale. Omdat het toernooi opnieuw geen doorgang kon vinden, hebben we gekeken: wat kan er wél binnen de coronamaatregelen? Je wilt toch iets organiseren. Een Zomercup? In december een Wintercup? Ook dat bleek niet mogelijk. Toen er versoepelingen kwamen hebben we direct het toernooitje georganiseerd op het kunstgrasveld, 7 x 7 op een half veld. Al heel snel hadden we tien teams bij elkaar die te trappelen staan om iets te doen. Het bleek een schot in de roos. Na afloop hebben we een biertje gedronken. Niet in de kantine, dat mag nog niet, maar creatief als we zijn, hebben we buiten een afhaalpunt gecreëerd. Gelukkig was het niet al te koud.’

Nu ligt de focus voor het vierde elftal op een Zomercup, eentje waaraan ook omliggende verenigingen weer aan mee kunnen doen. ‘En we moeten natuurlijk zelf aan de bak. We voetballen in de A-categorie, reserve tweede klasse. De lat ligt hoog.’