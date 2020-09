RODEN – Museum Havezate Mensinge nam uiteraard ook dit jaar deel aan de Open Monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september. Dat deed het museum door een wandeltocht te introduceren. Bezoekers bevonden zich in het spoor van Coenraad Kymmell, die als vroegere bewoner de omliggende natuur secuur schilderde. Dit leverde honderden prachtige werken op. Uiteraard kregen de bezoekers afgelopen weekend veel van dit moois te zien in en om Mensinge. Het was – onder goede weersomstandigheden – weer genieten rondom de Havezate!