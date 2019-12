‘Het spoor van lichtjes tijdens de start in het donker, zó mooi om te zien’

Johan Wekema over de tocht der tochten

RODEN – Precies over 5 dagen wordt –ie verreden; de tocht der tochten, de Drenthe 200. Voor de vijfde keer alweer. Het loodzware fietsevent is zeker een blijvertje, denkt Johan Wekema die de barre tocht zelf op de kaart zette. Geliefd of niet, veel besproken is de Drenthe 200 zeker. 2017 ging de boeken in als aller zwaarste. Kilometers lang ploeteren door de blubber op het Janpad. Een derde van de 1.600 deelnemers haalde de eindstreep. De Krant in gesprek met Wekema die de tocht voor komende zaterdag al verkend heeft.

Eerst even over het ontstaan van de Drenthe 200. Een vakantie in Finland bracht fietsfanaat Johan Wekema op het idee om een MTB-tocht te organiseren in Drenthe. “In Finland fietste ik 150 kilometer door de sneeuw op een fatbike. Een geweldige ervaring. Ik dacht: zoiets zou in Nederland ook leuk zijn. Een beetje gelijkwaardig aan de Elfstedentocht. Terug in Nederland ging ik aan de slag. Zette in de eerste instantie in op 500 kilometer. De grootste uitdaging was om Drenthe te mobiliseren. En om vrijwilligers te vinden. Ik ging de boer op, langs wielerclubs. Die heb je keihard nodig om zo’n groot evenement te organiseren. Het parcours hangt er vanaf. Iedere club is verantwoordelijk voor een bepaald deel. Niet iedereen was positief. ‘Geen animo voor’, dachten ze te weten. Gelukkig vonden we zes verenigingen bereid om het evenement te ondersteunen. Die 500 kilometer bleek toch wat teveel van het goede, dat hebben we teruggeschroefd naar 200.”

De eerste Drenthe 200 was meteen een succes. De tocht is inmiddels beroemd en berucht in heel Nederland. “De bekendheid is enorm. Veel bekender dan de tegenhanger; de Bartje 200, die we ook organiseren. Dat houdt overigens niet in dat we ook meer deelnemers hebben dan de Bartje 200 die in de zomer verreden wordt. Dat komt door het weer. De kans op goed weer is in de zomer veel groter. In de winter weet je niet wat je aantreft. Regen, kou, sneeuw. Dat weerhoudt sommige renners om mee te doen. Ik zeg altijd: het weer maakt niet uit. Je kunt je er altijd tegen kleden. Er is tegenwoordig goede kleding te krijgen dat je lichaam beschermt tegen weersomstandigheden. Voor de vrijwilligers vind ik dat een ander verhaal. Zij zijn in tegenstelling tot de sporters niet in beweging. Dus ik hoop op goed weer, de 28e, met name voor de vrijwilligers”, zegt Wekema die het parcours van dit jaar hoogstpersoonlijk verkend heeft. “In twee dagen hoor, haha. Ik heb overnacht in Westerbork. Het is een prachtige route. Je komt door prachtig gevarieerde landschappen. Een pittige tocht. Ieder jaar slagen de rayonhoofden er opnieuw in hem weer een beetje zwaarder te maken. Het Janpad zit er dit jaar voor het eerst niet meer in. Tot vreugde óf tot verdriet van renners. Iets er tussenin zit er niet. Er is wel een mooie route voor teruggekomen.”

Wekema hoopt terug te kijken op een mooie lustrumeditie. Eentje zonder al teveel valpartijen. “Dat hoop je natuurlijk altijd, dat er geen ongelukken gebeuren. Vooral in het begin. Aan de start wordt iedereen gek.” Het is duidelijk. Johan Wekema heeft er zin in. Al gaat –ie zelf niet op de trappers. Een speciale functie heeft hij op die dag ook niet. “Dat zou ook niet werken. Ik ben overal en nergens. Mijn telefoon gaat voortdurend. Ik moet zo ergens op in kunnen springen. Wat de Drenthe 200 zo bijzonder maakt? Het is een belevenis op zich. Het spoor van lichtjes tijdens de start in het donker, zó mooi om te zien. Je rijdt langs stukken onbewoonde wereld. En je komt door boerenschuren en maneges. Door plaatsjes als Orvelte, Westerbork en Appelscha. Verder niet door veel dorpen hoor, dat is verkeerstechnisch niet te doen.”

Tijdens de Drenthe 200 wordt het sportjaar van Community of Sport – Drenthe officieel afgesloten. Wekema raadt iedereen aan tussen 12:00 en 16:00 uur naar het Wapen van Drenthe te komen. Daar zijn ook alle Drentse wethouders van sport aanwezig. “Gezellig napraten en de deelnemers onthalen onder het genot van een kop snert. De eerste renners verwachten we tussen 13:00 en 13:30 over de streep. Ook leuk om nog even te vermelden: het startschot wordt gelost door Jans Jagt, de laatste renner van de eerste editie. Hij was de laatste die over de streep kwam.”

Informatie over de extreme marathon is te vinden op drenthe200.nl. Je favoriete renner(s) zijn te volgen via een speciale Drenthe200-app die je kunt downloaden via de App-store en Google Playstore.