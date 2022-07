‘Het Tuigpaardenconcours is een groots, meeslepend evenement, absolute topsport’

NORG – Norg maakt zich op voor het Tuigpaardenconcours dat dit jaar haar drieënveertigste editie beleeft. Drieënveertig edities. Dat is nogal wat. Er zijn maar weinig evenementen die het zolang volhouden. Het tuigaardenconcours is in alle opzichten bijzonder. Alleen al omdat het het allergrootste ééndaags event van Noordenveld is. En misschien wel van het hele noorden. Of van heel Nederland. Zo’n 300 paarden zullen op dinsdag 26 juli neerstrijken in het fraaie brinkdorp. Op één dag worden maar liefst 27 rubrieken verreden met het Sprookje van Norg als afsluiter. Het populaire concours trekt duizenden liefhebbers van de aangespannen paardensport uit heel Nederland.

Voorzitter Reinder Auwema en penningmeester Roelof Pastoor zitten ontspannen achter een bak koffie op een campingstoel achter op het evenemententerrein. De mannen van de tentenopbouw zijn alvast bezig met het optuigen van arena, dat het decor vormt voor het hippische concours. Een week eerder dan anders, maar dat komt omdat er ook in de evenementenbranche een tekort is aan noeste arbeiders, weet Reinder Auwema. De voorzitter vindt het best, zolang de arena er maar staat op 26 juli. ‘De kracht zit hem erin dat we dit met elkaar doen. We doen er alles aan om de boel op te bouwen met zo weinig mogelijk overlast. We hebben goede contacten met de gemeente, GOMOS, de camping, manege en de Boermarke. Het is uniek wat hier gebeurt. Een arena voor slechts één dag. Het Tuigpaardenconcours is een groots, meeslepend evenement. Dit is een topsportevenement. Het kampioenschap in de Ereklasse kun je vergelijken met eredivisie voetbal, het is de allerhoogste klasse in heel Nederland.’

Het prestigieuze tuigpaardenconcours is voor het laatst verreden in 2019. Door het welbekende virus ging het twee keer achter elkaar niet door. Vorig jaar leek het er toch op, maar werd het alsnog op het allerlaatste moment afgelast. In 2019 schreef Linda Boelens van Stal Tel uit Een het concours op haar naam. ‘Dit jaar doet ze niet mee in de Ereklasse. Dat maakt dat er andere kanshebbers zijn. Linda doet wel mee voor de regionale kampioenschappen’, weten de heren.

Tijdens het concours worden 4 nationale kampioenschappen verreden, waaronder die van het Friese ras tweespannen en Hackneys (pony’s) eenspannen. De overige rubrieken bestaan uit eenspannen, tweespannen en klavertje drie. Het concours begint ’s middags om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur, waarbij het laatste onderdeel bestaat uit het altijd weer spectaculaire en sfeervolle Sprookje van Norg dat om half elf begint. Het eerste nationale concours van de vereniging werd gehouden in 1978 op het sportveld aan de Schapendrift. Sindsdien is de kwaliteit van dit hippisch gebeuren tot grote hoogte gestegen. Het bestuur is samen met een grote groep vrijwilligers al maanden druk bezig met de voorbereiding. ‘Een non-stop programma. Vanaf 16:00 uur zijn de eerste paarden in de baan. Vanaf dat moment is de baan continu bezet. Om 18:10 uur start het eerste kampioenschap. Om 19:10 zijn alle vier kampioenschappen verreden. Om half acht is de huldiging en wordt de vlag gehesen en het Wilhelmus gespeeld. Daarna begint het Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje, een competitie bij vier concoursen, waaronder Norg. De andere concoursen zijn in Exloo, De Wijk (die per jaar wisselt met Eext) en Zuidenveld. De finale is op 28 augustus in Exloo. Er staat veel prijzengeld op het spel, het is een van de best gedoneerde rubrieken van Nederland.’ Spektakelstuk is zoals gezegd het sprookje. Dit keer is de arena om half elf het domein van de young riders, jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Waar andere combinaties traditiegetrouw (het tuigpaardenconcours staat bol van de tradities) binnenkomen op de Radetzky mars, mogen de young riders hun eigen muziek kiezen, vertelt de voorzitter.

Auwema gokt zeker wel op zo’n 2500 man in de bossen van Norg op 26 juli. ‘Mensen uit heel Nederland komen graag naar het avondconcours. Hier ontbreekt het aan niks. We hebben naast overdekte zitplaatsen ook VIP-tent en een horecaplein.’ Een normaal kaartje kost 15 euro, voor 80 euro zit je VIP. Maar dan heb je ook wat: een warm en koud buffet, drinken naar hoeveel je op kunt en uiteraard de enige echte Drentse krentenwegge. ‘We hebben de toegangsprijzen niet verhoogd. Best bijzonder als je weet dat alles voor ons ook flink duurder is geworden. Maar we willen het evenement laagdrempelig houden. Iedereen moet kunnen genieten van toppaardensport.’

Toegangskaarten kosten 15 euro per stuk en zijn op dinsdag 26 juli te koop vanaf 14.00 uur aan de kassa bij de ingang van het wedstrijdterrein.

In de Sportlight

Wat: Tuigpaarden Concours Norg

Wanneer: dinsdag 26 juli

Waar: Evenemententerrein Norg

Informatie: www.stichtingnorgermarktconcours.nl