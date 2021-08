‘Het uitgangspunt is dat het park haar natuurlijke karakter behoudt’

Plannen voor 99 chalets op Camping Langeloërduinen

NORG – Het plan om 99 chalets te bouwen op Boscamping Langeloërduinen werd niet warm onthaald in Norg. ‘Eeuwig zonde!’, ‘Er zijn genoeg huisje in de bossen van Norg!’, ‘Nog meer afval!’ en ‘Jammer, weer gaat kamperen voor de gewone man verloren,’ waren een aantal van de kritische reacties op Facebook. Ook bestaat de angst voor permanente bewoning en afvaloverlast, zoals het geval is in de Oosterduinen. Daarnaast was er ook verbazing over de hoge prijzen, die alleen betaalbaar zijn voor mensen met ‘een dikke portemonnee’ en de snelheid waarmee de woningen gerealiseerd kunnen worden: ‘Norg heeft jaren moeten wachten op woningbouw en nu kan er zomaar een vakantiepark uit de grond gestampt worden.’ De 99 chalets passen echter binnen het bestemmingsplan, waarin Camping Langeloërduinen is aangemerkt als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 2’. Dit betekent dat er onder andere standplaatsen voor kampeermiddelen, trekkershutten en tenthuisjes en stacaravans/chalets zijn toegestaan. Volgens eigenaren Bernard Haantjes en Rob Wolswinkel is de onrust in Norg ongegrond.

Haantjes en Wolswinkel kochten Boscamping Langeloërduinen. ‘Ik heb vijf kinderen, die allemaal aan de vaste wal wonen. Daarom zocht ik een woning,’ zegt de van Terschelling afkomstige Haantjes. Zijn makelaar vond een mooi huis voor hem, er zat alleen wel een camping aan vast. Dat was geen probleem voor Haantjes, die op Terschelling ervaring heeft met de exploitatie van chalets. De crossbaan en wegen in de buurt van de camping in Westerbork vormde echter een te groot obstakel, zodat de koop niet doorging. Vervolgens viel zijn oog op Camping Langeloërduinen. ‘Ik was op slag verliefd op het terrein en de omgeving,’ vertelt Haantjes. ‘Ik vind dit een schitterend gebied, met mooie brinken en leuke winkeltjes.’

Haantjes kende Rob Wolswinkel al langer. Hij heeft al 25 jaar een bouwbedrijf en bouwde chalets voor Haantjes op Terschelling. Nu wilde hij niet alleen de uitvoering doen, maar stelde hij voor om de chalets in Norg samen te ontwikkelen. ‘Vorig jaar zijn we vooral bezig geweest met de voorbereiding en achterstallig onderhoud. Nu gaan we echt van start.’

Architect Eugène Wijffels maakte een ontwerp voor chalets, waarvan Haantjes en Wolswinkel vier uitkozen. Het zijn lage chalets, die bestaan uit een houten constructie, grote raampartijen en een ruim vlonderterras. Zij zijn zo ontworpen dat zij kunnen opgaan in het landschap, bijvoorbeeld doordat terrassen om bestaande bomen heen worden gebouwd.

Met landschapsarchitecten Freek de Bruijn en Isabella Hol werd een plan gemaakt om de chalets op natuurlijke wijze in te passen in het bos. ‘Het uitgangspunt is dat het park haar natuurlijke karakter behoudt of dat dit zelfs versterkt wordt.’ Dat betekent dat de inheemse beplanting zoveel mogelijk behouden blijft en dat bomenkap zoveel mogelijk wordt voorkomen. Stuifduinen, boomclusters en solitaire bomen wisselen elkaar af.

Tot slot gaf ecologisch ontwerper Ruurd van Donkelaar advies over lage beplanting, die aansluit bij de rest van het ontwerp. Daarbij valt te denken aan planten die kleur geven aan het bos of eetbare soorten voor vogels en mensen. In de onderste lagen kan worden gekozen voor kruidachtige planten, zoals bosandoorn, valste salie, fluitenkruid en vingerhoedskruid. Zo wordt de biodiversiteit in het gebied verbeterd.

Inwoners van Norg hoeven niet bang te zijn dat er een hek om het park komt en dat zij niet meer gebruik kunnen maken van het bos. ‘Het open karakter blijft,’ aldus Wolswinkel. ‘Mensen kunnen hier gewoon wandelen.’ Ook richt het park zich niet op massatoerisme. ‘Er komt geen restaurant, winkel, zwembad of animatieteam,’ geeft Haantjes aan. ‘Er zijn genoeg restaurants in de omgeving, daar willen we niet mee concurreren. Met het Molenduinbad willen we goede afspraken maken. Wij maken gebruik van de natuurlijke omgeving en ondernemers mogen hier reclame maken, zodat wij de gasten door kunnen verwijzen.’

Angst dat de camping in één keer plaats moet maken voor de chalets, is eveneens niet nodig volgens Haantjes en Wolswinkel. De chalets worden gefaseerd gebouwd in ongeveer tien jaar. ‘We hebben een idee, maar geen glazen bol. Als de markt ineens inzakt kan het ook zijn dat er op den duur toch een deel camping overblijft.’ De bouwvakkers zijn op dit moment bezig met de eerste modelwoning die bijna af is. In het laatste kwartaal van 2021 worden nog zeven chalets geplaatst. Dat gebeurt als de camping gesloten is na 1 oktober, zodat kampeerders geen overlast hebben van de bouwwerkzaamheden.

Bij de bouw van de modelwoning is te zien dat de chalets onder andere voorzien worden van vloerverwarming en twee badkamers. De buitenkant van de recreatiewoningen worden voorzien van duurzaam hout. Daarnaast zijn de chalets onderhouds- en gasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal dankzij zonnepanelen en warmtepompen. ‘Zelf wekken we te weinig stroom op om helemaal energieneutraal te zijn,’ geeft Bernard Haantjes aan. ‘Daarom overleggen we met de manege. Zij willen een nieuw dak en wij willen graag zonnepanelen, dus dat is een win-winsituatie. Nu gaan we kijken of we ook terug kunnen leveren aan het energienet, zodat de rest van Norg en de wijk er ook van kan profiteren.’ Haantjes en Wolswinkel werken zoveel mogelijk samen met bedrijven uit de buurt en de regio. Zo zijn een dakdekker uit Roden en een installateur uit Norg ingehuurd.

De grondgebonden chalets staan op percelen die variëren van 200 tot 650 vierkante meter en worden grotendeels verkocht aan particulieren, met een vraagprijs van 240.000 euro. Daarmee zit Boscamping Langeloërduinen naar eigen zeggen in een heel ander segment dan de geplande recreatiewoningen in het plan Stuifduinen op camping Molenduin. ‘Een aantal weken terug zijn we begonnen met de verkoop, er is veel animo voor. We hebben de banken mee. Vakantiewoningen zijn momenteel voor veel mensen een goede investering,’ aldus Wolswinkel.

Grote problemen bij de verhuur of permanente bewoning vrezen de eigenaren niet. ‘We willen niet zo’n structuur dat je moet verhuren en hier zelf maar zes weken per jaar mag verblijven,’ geeft Haantjes aan. ‘Er moet wel wat leven zijn op het park.’ Het is de bedoeling om de verhuur grotendeels via de eigenaren te laten verlopen door een verhuurorganisatie op te zetten, die verantwoordelijk is voor de verhuur van de recreatiewoningen. ‘Dat willen we op niveau hebben,’ aldus Wolswinkel. ‘Wij vertrekken niet,’ vult Haantjes aan. ‘Er blijft beheer.’