Het Valkhof presenteert: de musicalfilm!

RODEN – Voor veel leerlingen was het een bijzonder jaar, met veel online thuisonderwijs en activiteiten die niet doorgingen. Ook veel afscheidsmusicals dreigden in het water te vallen door de coronaregels, maar gelukkig is er een alternatief in de vorm van een musicalfilm. Afgelopen donderdag namen de leerlingen van Het Valkhof hun musical ‘Over de kop’ op. De Ongenode Gast was erbij.

Het is donker in de Pompstee wanneer de Ongenode Gast binnenkomt. Helemaal achterin de zaal, voor het podium, staan twee rijen stoelen. Een prinses, roodkapje, een matroos en een heks zitten er gemoedelijk naast elkaar. ‘Ze hebben net even pauze,’ zegt Rianne Bosten van Het Valkhof, waarna ze koffie en thee gaat halen voor het team.

Even verderop staat docent Armein Sikkenga (ook bekend als raadslid). Hij neemt het script nog eens even door en beantwoordt vragen van zijn leerlingen, voordat hij de Ongenode Gast opmerkt. ‘Het was wel een bijzonder jaar voor ze,’ zegt hij. ‘Vorige week hoorden we dat de musical alsnog met twee ouders opgevoerd zou kunnen worden, maar dat was eigenlijk te laat. Nu doen we dit.’ De musical gaat over pretpark Ruigrijk, waar allerlei vreemde dingen gebeuren met achtbanen. Een pretpark, achtbanen? Dat heeft de Ongenode Gast toch eerder gehoord? ‘Dat kan kloppen,’ lacht Armein. ‘Volgens mij voeren De Marke en De Poolster deze musical ook op. De makers voegen ook allerlei eigentijdse elementen toe, zoals vloggers, influencers en rappers. Dat spreekt de kinderen aan.’ Een achtbaan is echter nog niet te zien op het podium. ‘Die ga ik nu tevoorschijn toveren,’ zegt Armein, waarna hij onder luid applaus en gejoel van zijn leerlingen het podium betreedt.

Al in mei begonnen de groep 8-leerlingen van Het Valkhof met de voorbereidingen van de musical. Dat begon met de verdeling van de rollen. Jildau speelt een heks. ‘Ik moet steeds een toverspreuk uitspreken en dan commentaar geven op wat er gebeurt,’ vertelt ze. ‘Het is wel leuk om een normaal einde van het schooljaar te hebben. Het was leuk, maar het was toch anders door corona.’

Achter haar zitten ‘kakker’ Melle, geluidsman Thijs Gras (die zichzelf probeert voor te doen als Willem-Alexander) en hoofdrolspeler Noud, die de rol van Japie vertolkt. Even later voegt Jay-den zich bij hen, met een enorme plaksnor onder zijn neus. Hij speelt nachtwaker Nico. ‘Het verhaal is wel een beetje gebaseerd op Japie en de bonestaak,’ vertelt Noud. ‘Ik heb een tekening gemaakt van een achtbaan die acht keer door de wolken gaat en ruil die tegen toverbonen, die ik per ongeluk laat vallen. De volgende ochtend staat de achtbaan er ineens.’ Het leukste vindt hij dat hij bovenop het decor in een karretje mag zitten, hoog boven de andere jeugdige acteurs. Maar Noud ziet ook minpunten: ‘Ik had liever de musical in het echt gedaan.’

Op de voorste rij zit Menghan in een opvallende roze prinsessenjurk. Zij speelt Raponsje en moet mensen interviewen. ‘We hebben wel een leuk jaar gehad. Na het filmen hebben we nog een uitje,’ vertelt ze. ‘Wat gaan we ook al weer doen?’ vraagt ze aan haar vriendinnen Hend Alhamdi en Tess Alkema. ‘Oh ja, tent opzetten, snoep vreten en slapen,’ lachen de drie meiden. Hend speelt een fakir met een enorme boa om haar nek. ‘Die fluit steeds heel irritant,’ aldus Tess. ‘Zelfs haar reusachtige slang gaat er dood door.’ Zelf speelt Tess matroos Willemien. ‘Ik mag achtbanen opblazen,’ zegt ze met een grote grijns. ‘Eigenlijk zijn jullie seriemoordenaars,’ aldus Menghan.

Even verderop zit Amelie in een t-shirt met de tekst Over-de-kop-is-top. De Ongenode Gast denkt even dat alle leerlingen zo’n t-shirt hebben, maar dat blijkt niet het geval. ‘Ik ben samen met Mike en Levy van Over-de-kop-is-top.nl, in de musical tenminste,’ vertelt ze. ‘Wij ontwerpen achtbanen, maar zijn het ontwerp vergeten.’

Dan is de pauze voorbij en moeten de leerlingen weer het podium op. De ongenode gast ziet hoe de fakir al fluitend haar slang doodt, hoe Japie/Noud in zijn karretje boven de wolken zit en hoe de heks iedereen betovert met haar spreuken. Als het tijd is voor het volgende lied lijkt er iets mis te gaan en het duurt lang voor dat iedereen het podium weer betreedt. Armein Sikkenga haalt zijn schouders op. ‘Dat is het voordeel van film,’ zegt hij. ‘Er kan geknipt worden.’