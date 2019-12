‘Het voelt alsof je altijd op een zondag jarig bent’

Kerstkindje Dina Holt

PEIZE – Op tweede kerstdag viert Dina Holt haar 60ste verjaardag. De échte Peizenaar geeft aan het niet altijd leuk te hebben gevonden dat ze juist tijdens de feestdagen jarig was. ‘Als kind vond ik het minder. Zeker toen ik wat ouder werd. Ik mocht dan nooit op stap, omdat we visite thuis hadden.’

Wél kon Dina altijd rekenen op veel bezoek. ‘Dat zeker. Het was altijd heel gezellig. Met eten en drinken op tafel, en natuurlijk een glaasje sigaretten. Zo ging dat destijds.’

Dina is een ontzettende kerstliefhebber. Dat beaamt ook haar man Henk. Op het moment van het interview moet het nog december worden, maar als het aan Dina had gelegen stond de kerstboom al in huis. ‘Er zijn dagen dat ik denk: o, God, ze zal toch niet nu al de kerstversiering ophangen. Ik probeer het zo lang mogelijk tegen te houden’, lacht Henk. Dina geeft toe: ‘Ik ben ontzettend weg van kerstversiering. Dat vind ik prachtig. Op mijn werk versierde ik het kantoor ook altijd.’ Dit jaar moet iemand anders dat echter doen. Na jaren voor de provincie Groningen te hebben gewerkt, ging Dina onlangs met pensioen. ‘Heerlijk. Wat we nu gaan doen? Gewoon genieten. En waarschijnlijk nog wat leuke reisjes maken.’ De verre oorden schuwen Dina en Henk zeker niet. Foto’s van Zuid-Amerika, Antarctica en Canada passeren de revue.

Er waren jaren dat Dina en Henk niet eens thuis waren op tweede kerstdag. ‘Toen ik veertig werd, zaten we in Australië. En op mijn vijftigste verjaardag op Gran Canaria. Dit jaar zijn we gewoon in Nederland. We vieren het vrij uitbundig, met een groot feest en een band.’ Er waren tijden dat haar verjaardag stilletjes voorbij dreigde te gaan. ‘Dat was vroeger, toen ik nog een kind was. Ik was tien jaar ongeveer. We waren met kerst in Limburg, waar we logeerden bij kleinkinderen van evacuées die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar het noorden waren gekomen. Met hen hebben we overigens nog steeds contact’, schetst Dina. ‘Hoe dan ook: de combinatie van een vreemde omgeving en de ongebruikelijke manier van kerstvieren, leidde ertoe dat mijn ouders ’s ochtends vergeten waren mij te feliciteren. Het duurde misschien maar twee uurtjes voordat ze erachter kwamen dat ik jarig was, maar voor een kind is dat verschrikkelijk. Later hebben ze het wel goed gemaakt.’

Ondanks dat er jaren waren dat de verjaardag niet gevierd werd, is dat de afgelopen jaren wél altijd het geval geweest. ‘En het is altijd heel gezellig. De mensen waaien aan, soms vóór ze naar familie gaan of als ze juist weer terugkomen. Ik maak soep en tonijnsalade, het is een gezellige boel’, zegt Dina. Op eerste kerstdag doet het echtpaar het dan ook rustiger aan. Dina lacht al bij de gedachte aan hun traditie op die dag. ‘Haha, tja… Op eerste kerstdag trekken wij altijd een blik UNOX Snert open. Met extra worst, dat dan weer wel!’

De kerstdagen ziet Dina met aanstekelijke vrolijkheid tegemoet. ‘De sfeer die je in huis haalt, dat alleen vind ik al prachtig. Ik ben niet gelovig, maar vind het gewoon gezellig. Dat heeft niet zoveel met mijn verjaardag te maken, ik had het ook gezellig gevonden als ik op een andere datum jarig was. Mijn oma vond het overigens altijd heel bijzonder dat ik tijdens kerst jarig was. En ik moet zeggen: het voelt alsof je altijd op een zondag jarig bent. Omdat iedereen vrij is en zo. Dat is wel bijzonder.’